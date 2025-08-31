يونس موسى يقترب من أتالانتا.. إعارة مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو

بات الأمريكي يونس موسى، لاعب وسط ميلان الإيطالي، قريبًا للغاية من خوض تجربة جديدة مع أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة يراها كثيرون خطوة مهمة في مسيرته داخل الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما أعلنه خبير الميركاتو فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الصفقة تمت بالفعل بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين إدارة ميلان وأتالانتا، يقضي بانتقال موسى إلى الأخير على سبيل الإعارة مع خيار شراء غير إلزامي.

وأشار رومانو إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بـ25 مليون يورو، موزعة بين رسوم الإعارة ومبلغ خيار الشراء المحتمل مستقبلًا، على أن يقوم اللاعب بتجديد عقده أولًا مع ميلان قبل الانتقال بشكل رسمي إلى أتالانتا.

خطوة موسى تأتي في وقت يسعى فيه ميلان إلى إعادة ترتيب أوراقه في خط الوسط، حيث يضع النادي نصب عينيه التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، نجم مارسيليا، خلال الميركاتو الحالي ليكون بديلًا استراتيجيًا يدعم خط الوسط بعد رحيل محتمل لبعض العناصر.

رحيل يونس موسى إلى أتالانتا قد يمنحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم، خصوصًا أن النادي الأزرق والأسود ينافس بقوة في الدوري الإيطالي ويمنح لاعبيه مساحة لإبراز إمكانياتهم، ما قد يفتح أمام اللاعب الأمريكي آفاقًا أوسع للتألق وإثبات نفسه في الكالتشيو.