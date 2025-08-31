الزمالك يتقدم بهدف نظيف على وادي دجلة بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك ضد وادي دجلة وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر هدف الزمالك بعد خطأ من مدافع دجلة في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة ليستثمرها ويضعها في مرمى وادي دجلة ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة وادي دجلة ، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

تشكيل وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن - إسلام كانو - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج .

خط الوسط : أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - محمد عبدالعاطي.

خط الهجوم : محمود دياسطي يوسف ويا – أحمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمرو شعبان وشادي ماهر وعمر عدلي وسيف تقى وعلي حسين وميس كاندروب ووينفول كوبينا وفرانك بولي وأحمد الشيمي.