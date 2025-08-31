قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: قضينا على أحد كبار قادة حماس في غزة ونفذنا عملية عسكرية في سوريا
إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية..نواب:تجسيد لسيادة الدولة واحترامها للأعراف الدولية
إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت إسرائيل دعمها لسيادة محدودة على الضفة
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام
الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حسن شحاتة يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بمباراة البرازيل بكأس العالم 2010
نائب بالشيوخ: إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية يؤكد قوة مصر واستقلال قرارها
تشكيل برشلونة أمام فاييكانو في الدوري الإسباني
غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان وسط تصاعد الانتهاكات الجوية والطائرات المسيّرة
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل بالـ20 ساعة دون راحة ولا إجازات والفشلة يهاجمونه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الزمالك يتقدم بهدف نظيف على وادي دجلة بالشوط الأول بالدوري

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك ضد وادي دجلة وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر هدف الزمالك بعد خطأ من مدافع دجلة في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة ليستثمرها ويضعها في مرمى وادي دجلة ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة وادي دجلة ، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي  وآدم كايد  وناصر منسي.

تشكيل وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن - إسلام كانو  - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج .

خط الوسط : أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - محمد عبدالعاطي.

خط الهجوم : محمود دياسطي   يوسف ويا – أحمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمرو شعبان وشادي ماهر وعمر عدلي وسيف تقى وعلي حسين وميس كاندروب ووينفول كوبينا وفرانك بولي وأحمد الشيمي.

نادي الزمالك الزمالك وادي دجلة الدوري الممتاز

