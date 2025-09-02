الديهي: حادثة وفاة ستة أطفال ووالدهم في المنيا تكشف خطورة التسرع في نشر الأخبار

وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة قوية إلى وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم في محافظة المنيا، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية



وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن العديد من المواقع الإخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي كانت قد روجت لفكرة انتشار "مرض وبائي غامض" في المحافظة، وهو ما دفع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار للتعليق، قبل أن تتضح الحقيقة كاملة.

وأكد أن خطورة الموقف لم تكمن فقط في الحادث نفسه، بل في استباق الأحداث وترويج شائعات غير دقيقة، إضافة إلى بطء الحكومة في إعلان روايتها الرسمية، الأمر الذي ترك مساحة للشائعات واللغط المجتمعي.

وشدد الديهي على أن هذه القصة "تعني براءة الحكومة من أي تقصير، وتدين السوشيال ميديا وبعض المواقع التي تسرعت في النشر دون التحقق، مضيفاً أن ما جرى يمثل جرس إنذار للجميع بضرورة التدقيق في الأخبار وعدم استباق الأحداث.