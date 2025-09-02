قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: حادثة وفاة ستة أطفال ووالدهم في المنيا تكشف خطورة التسرع في نشر الأخبار

نشات الديهي
نشات الديهي
هاني حسين

وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة قوية إلى وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم في محافظة المنيا، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية


وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن العديد من المواقع الإخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي كانت قد روجت لفكرة انتشار "مرض وبائي غامض" في المحافظة، وهو ما دفع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار للتعليق، قبل أن تتضح الحقيقة كاملة.
وأكد أن خطورة الموقف لم تكمن فقط في الحادث نفسه، بل في استباق الأحداث وترويج شائعات غير دقيقة، إضافة إلى بطء الحكومة في إعلان روايتها الرسمية، الأمر الذي ترك مساحة للشائعات واللغط المجتمعي.
وشدد الديهي على أن هذه القصة "تعني براءة الحكومة من أي تقصير، وتدين السوشيال ميديا وبعض المواقع التي تسرعت في النشر دون التحقق، مضيفاً أن ما جرى يمثل جرس إنذار للجميع بضرورة التدقيق في الأخبار وعدم استباق الأحداث.

الديهي نشات الديهي اخبار التوك شو المنيا الاخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

الاتوبيسات الترددي

طرح اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلاب.. اعرف الأسعار

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا

سفير مصر في فاليتا خالد أنيس

سفير مصر في فاليتا يعرب عن التقدير لمالطا على اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

جانب من عزاء محمد سعيد موسى شهيد العمل بحادثة جاسكو

رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد حادث جاسكو

بالصور

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد