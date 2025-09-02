البحر الأحمر تبدأ تنفيذ خطة شاملة استعدادا لموسم الشتاء

أعلنت محافظة البحر الأحمر بدء تنفيذ خطة شاملة للاستعداد لفصل الشتاء، وذلك بناءً على تكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم، الذي شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي تغيّرات مناخية محتملة.

ووجّه المحافظ بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مخرات السيول والسدود والبحيرات الصناعية والبرابخ بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها التامة وقدرتها على مواجهة أي طارئ من سيول أو أمطار غزيرة قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وشكّلت المحافظة لجنة فنية متخصصة لمراجعة كفاءة منشآت الحماية من السيول، والتأكد من عدم وجود معوقات تعيق عملها، مع وضع خطط عاجلة للتطهير أو الصيانة إذا استدعت الحاجة، إضافة إلى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان التدخل السريع في حال ظهور أي ملاحظات.

وأكدت نتائج المرور أن المنشآت التي تم تفقدها بحالة جيدة وتعمل بكفاءة، الأمر الذي يعزز قدرة المحافظة على التعامل مع أي موجات طقس مفاجئة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالبحر الأحمر العمل على تطبيق خطة متكاملة للجاهزية القصوى، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الشمالية المعرضة لخطر السيول، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتفادي أي آثار سلبية للتقلبات المناخية.