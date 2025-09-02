المتحدث العسكري للحوثيين: أطلقنا اليوم أربع طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان مسجل، أن أربع طائرات مسيرة أطلقت باتجاه إسرائيل استهدفت مواقع إسرائيلية وسفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأوضح أن إحداها استهدفت "مبنى القيادة العامة للعدو في منطقة يافا المحتلة"، والثانية استهدفت محطة كهرباء الخضيرة، والثالثة استهدفت مطار بن جوريون، والرابعة استهدفت ميناء أشدود.

كما أوضح سريع إطلاق طائرتين مسيرتين وصاروخ كروز على سفينة تبحر شمال البحر الأحمر، يزعمون أنها تابعة لإسرائيل.

كما أضاف البيان أن "وحدة الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت السفينة التجارية MSC Abee في شمال البحر الأحمر، باستخدام صاروخين وطائرتين مسيرتين، وذلك في إطار استمرار العمليات البحرية الداعمة للقضية الفلسطينية".