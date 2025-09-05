قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني
طفل العظم الزجاجي.. يحارب المرض بالشعر والتعليق الرياضي
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني
معجزات الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. داوم عليها تغير حياتك
سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025
سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك
تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان
مدفيديف: روسيا ستعوّض أصولها المجمدة في الغرب بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية جديدة
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

تعرضت طالبة ثانوي ، للخداع باسم الحب بعدما أوهمها شاب بحبه لها والزواج منها واستدرجها لمنزله، وتمكن من تصويرها في أوضاع مخلة دون علمها، ثم تعرضت للتهديد والابتزاز من جارها الذي حصل على صورها ومقطع الفيديو الذي سجله لها حبيبها، وابتزازها لاقامة علاقة محرمة معه مقابل عدم نشره مقطع الفيديو. 

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحقيقات نيابة شمال بنها الكلية ، بعدما لجأت طالبة ثانوي إلى مباحث الانترنت ، وحررت محضرا ضد شاب بعد تهديدات وابتزاز استمر أكثر من عامين ، حيث كانت تخشى من الفضيحة حتى امتدت التهديدات لشقيقتها ، والتي طالبها الشاب أيضا بإرسال صورها له مقابل عدم فضح شقيقتها ، كما ابتزها بدفع مبلغ مالي لعدم نشر مقطع الفيديو. 

وقال عبد العزيز حسين المحامي دفاع الطالبة المجني عليها، إنها ظلت أكثر من عامين تتلقى تهديدات و ابتزاز من المتهم وانتابتها حالة خوف شديدة من الابلاغ عما تتعرض له بسبب العادات والتقاليد وخوفا من "الفضيحة" ، حتى وقعت شقيقتها في فخ المتهم أيضا لتتوجها سويا لتحرير محضرا بالابتزاز. 

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 6 ح، أن طالبة ثانوي كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بشقيق صديقتها، وأنه تمكن من خداعها واستدراجها لمنزله بحجة الحب والاشتياق لها، ثم قام بتصويرها فيديو خلسة دون معرفتها ، حتى فوجئت بانتشار مقطع الفيديو بين أهل المنطقة، وقيام صاحب مكتبة مجاورة لمنزلها كانت تشتري منه الكتب المدرسية يراسلها عبر تطبيق فيسبوك وواتس اب ، يطلب منها الذهاب إليه في منزله لاقامة علاقة محرمة معه، وعندما رفضت ظل يهددها بنشر مقطع الفيديو على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضافت التحقيقات، أن الطالبة كانت تقوم بحظر الارقام التي يراسلها صاحب المكتبة منها ويختفي لفترة فتعتقد انه نسي امرها حتى تفاجأ به يتواصل معها من ارقام جديدة ويكرر طلبه وتهديداته، وفي إحدى المرات تولت شقيقتها الرد على رسائله حتى تنهي معه الأمر إلا أنه فاجئها بمساومة جديدة وطلب منها ان ترسل له صورا شخصية لها ومبلغ مالى ٥ آلاف جنيه كما انه أنشأ صفحة على تطبيق انستجرام ونشرط بها مقطع الفيديو الخاص بشقيقتها منفذا تهديداته ما دفعهما للجوء لمباحث الانترنت بعد تفاقم الامر واستمرار الابتزاز والتهديد. 

النيابة العامة بشمال بنها الكلية باشرت تحقيقات موسعة مع كافة الأطراف حيث استمعت لاقوال الشقيقتين واتهمت طالبة الثانوي جارها بابتزازها وتهديدها مقابل عدم نشر فيديو خاص بها على الانترنت رغم قيامه بنشره بالفعل كما نشره على مواقع اباحية، واتهمت حبيبها السابق بهتك عرضها وتصويرها خلسة دون علمها واستغلال الفيديو ونشره بين الاصدقاء والجيران. 

كما اتهمت شقيقتها صاحب المكتبة جارهم بابتزازها لارسال صور شخصية له وطلب مبلغ مالي، أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار الشابين و ألقت مباحث بنها القبض على صاحب المكتبة الذي التزم طوال التحقيقات بكلمة "محصلش" وواجهته النيابة برسائله التي أرسلها للفتاتين وابتزازه لهما وقررت حبسه على ذمة التحقيقات ومازال المتهم الثاني هاربا.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طالبة ثانوي أوضاع مخلة مباحث الانترنت تهديدات ابتزاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

محمد النني

النني: واثقون في المنتخب.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين

عريس وعروسة

عريس يتفاجأ بمحمد صلاح خلال حفل زفافه.. والعروس: كأس عالم إيه؟ إحنا بنحبك

إيهاب أمين

الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين حتى 2028

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد