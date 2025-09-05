صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تعرضت طالبة ثانوي ، للخداع باسم الحب بعدما أوهمها شاب بحبه لها والزواج منها واستدرجها لمنزله، وتمكن من تصويرها في أوضاع مخلة دون علمها، ثم تعرضت للتهديد والابتزاز من جارها الذي حصل على صورها ومقطع الفيديو الذي سجله لها حبيبها، وابتزازها لاقامة علاقة محرمة معه مقابل عدم نشره مقطع الفيديو.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحقيقات نيابة شمال بنها الكلية ، بعدما لجأت طالبة ثانوي إلى مباحث الانترنت ، وحررت محضرا ضد شاب بعد تهديدات وابتزاز استمر أكثر من عامين ، حيث كانت تخشى من الفضيحة حتى امتدت التهديدات لشقيقتها ، والتي طالبها الشاب أيضا بإرسال صورها له مقابل عدم فضح شقيقتها ، كما ابتزها بدفع مبلغ مالي لعدم نشر مقطع الفيديو.

وقال عبد العزيز حسين المحامي دفاع الطالبة المجني عليها، إنها ظلت أكثر من عامين تتلقى تهديدات و ابتزاز من المتهم وانتابتها حالة خوف شديدة من الابلاغ عما تتعرض له بسبب العادات والتقاليد وخوفا من "الفضيحة" ، حتى وقعت شقيقتها في فخ المتهم أيضا لتتوجها سويا لتحرير محضرا بالابتزاز.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 6 ح، أن طالبة ثانوي كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بشقيق صديقتها، وأنه تمكن من خداعها واستدراجها لمنزله بحجة الحب والاشتياق لها، ثم قام بتصويرها فيديو خلسة دون معرفتها ، حتى فوجئت بانتشار مقطع الفيديو بين أهل المنطقة، وقيام صاحب مكتبة مجاورة لمنزلها كانت تشتري منه الكتب المدرسية يراسلها عبر تطبيق فيسبوك وواتس اب ، يطلب منها الذهاب إليه في منزله لاقامة علاقة محرمة معه، وعندما رفضت ظل يهددها بنشر مقطع الفيديو على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات، أن الطالبة كانت تقوم بحظر الارقام التي يراسلها صاحب المكتبة منها ويختفي لفترة فتعتقد انه نسي امرها حتى تفاجأ به يتواصل معها من ارقام جديدة ويكرر طلبه وتهديداته، وفي إحدى المرات تولت شقيقتها الرد على رسائله حتى تنهي معه الأمر إلا أنه فاجئها بمساومة جديدة وطلب منها ان ترسل له صورا شخصية لها ومبلغ مالى ٥ آلاف جنيه كما انه أنشأ صفحة على تطبيق انستجرام ونشرط بها مقطع الفيديو الخاص بشقيقتها منفذا تهديداته ما دفعهما للجوء لمباحث الانترنت بعد تفاقم الامر واستمرار الابتزاز والتهديد.

النيابة العامة بشمال بنها الكلية باشرت تحقيقات موسعة مع كافة الأطراف حيث استمعت لاقوال الشقيقتين واتهمت طالبة الثانوي جارها بابتزازها وتهديدها مقابل عدم نشر فيديو خاص بها على الانترنت رغم قيامه بنشره بالفعل كما نشره على مواقع اباحية، واتهمت حبيبها السابق بهتك عرضها وتصويرها خلسة دون علمها واستغلال الفيديو ونشره بين الاصدقاء والجيران.

كما اتهمت شقيقتها صاحب المكتبة جارهم بابتزازها لارسال صور شخصية له وطلب مبلغ مالي، أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار الشابين و ألقت مباحث بنها القبض على صاحب المكتبة الذي التزم طوال التحقيقات بكلمة "محصلش" وواجهته النيابة برسائله التي أرسلها للفتاتين وابتزازه لهما وقررت حبسه على ذمة التحقيقات ومازال المتهم الثاني هاربا.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.