رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

تعد البصارة من الأكلات التراثية التى كانت تقدم فى العصور القديمة فى مصر بسبب بساطة مكوناتها ومذاقها الشهي.

وتتميز أكلة البصارة بقدرتها على منح الجسم قدر كبير من البروتين والفيتامينات المعدنية مما يساعد على الشعور بالشبع.

نعرض لكم طريقة عمل البصارة من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البصارة



250 جم فول مدشوش منقوع

بصلة متوسطة

5 فصوص ثوم

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة

كمون ناعم

فلفل أسود ناعم

ملح

بصل شرائح للقلي

سمن

نعناع مجفف

طريقة عمل البصارة



شوحي البصل في حلة بها سمنة على النار ثم ضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود والكمون و الفول المدشوش والنعناع الناشف وقلبيهم جيدا حتى يتغير اللون



ضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة وقلبيهم جيدا واضيفي الماء وتغطى وتترك حتي النضج حيث يصبح الفول المدشوش طري جدا.

اخفقى البصارة فى الخلاط أو الكبة ثم ضعيها فى طبق التقديم وزينيها بالبصل المحمر وتقدم مع الخبز البلدي والمخلل وبالهنا والشفا.