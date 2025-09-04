قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

سؤال فى النواب حول تكليف المحافظين بالقيام بجولات مفاجئة للمستشفيات الحكومية والخاصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

 أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان التي أكد فيها استمرار الجولات المفاجئة على المستشفيات والمنشآت الصحية، والتشديد على أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس سلامة المواطن المصري ، مؤكداً أن هذه التصريحات تبعث برسالة قوية مفادها أن الوزارة جادة في مواجهة مظاهر الإهمال والفساد داخل القطاع الصحي، وأن صحة المصريين لا تحتمل التراخي أو التهاون. ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه التوجهات، وندعو إلى أن تمتد هذه السياسة الرقابية الصارمة إلى كافة أرجاء الجمهورية. 

وتساءل " زين الدين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول دور المحافظين في القيام بجولات مفاجئة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة قائلاً : إنه في ضوء ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار من استمرار الجولات المفاجئة وعدم التهاون مع أي تقصير فما هو الدور المطلوب من المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديرات وادارات الصحة في تعزيز هذه الجولات المفاجئة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك المراكز الصحية والوحدات القروية؟ وهل هناك تعليمات صريحة من الحكومة تلزم المحافظين ورؤساء المراكز والمدن بالنزول الميداني المفاجئ لمتابعة الخدمات الصحية، أسوة بما يقوم به وزير الصحة؟ وما هى آليات التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية لضمان سرعة رصد المخالفات ومعالجتها فوراً، بدلاً من انتظار لجان تفتيش روتينية؟ 

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل يمكن أن يصدر تعميم حكومى من رئيس مجلس الوزراء ملزم للمحافظين بتحديد حد أدنى لعدد الجولات الشهرية المفاجئة، يتم رفع تقاريرها دورياً إلى مجلسى الوزراء والمحافظين ؟ وكيف سيتم التعامل مع حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الصحية التي يتم ضبطها خلال هذه الجولات؟ وهل هناك خطة لفرض عقوبات رادعة تصل إلى غلق المستشفى أو المركز الصحي وإحالة المسؤولين للنيابة العامة؟ مؤكداً أن إشراك المحافظين في هذه المنظومة الرقابية سيضمن تغطية شاملة، ويحول الرقابة الصحية من مجرد جولات وزارية متقطعة إلى نظام رقابي دائم وفعال ويدعم الجهود الجبارة التى يبذلها الدكتور خالد عبد الغفار وحققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان قد قام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظ تزاحمًا ملحوظًا داخل القسم، وعلى الفور، وجّه بضرورة إعادة تنظيم العمل داخله بصورة عاجلة، مع إعادة توزيع المساحات بما يضمن انسيابية الخدمة، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

 كما شدد على تسريع وتيرة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية بما يتناسب مع حجم التردد المتنامي على المستشفى. وخلال مروره على الأقسام الداخلية، اطلع الدكتور خالد عبدالغفار على نسب الإشغال التي بلغت 70% للأقسام الداخلية و100% لأسرة الرعاية المركزة، وبناءً على ذلك، أصدر توجيهاته بزيادة أعداد الأطباء وتوسيع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة. 

وأبدى الوزير استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، حيث قرر إنهاء التعاقد الفوري مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، كما شمل القرار شركة الأمن المكلفة بتنظيم الدخول، وذلك بعد رصد تقصير واضح في أداء مهامها، أدى إلى تكدس المرافقين وعدم انتظام في حركة الدخول. 

وفي ختام جولته، وجه وزير الصحة بعقد اجتماع عاجل يضم مساعديه ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لوضع جداول زمنية مُلزمة لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى.

