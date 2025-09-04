محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة

وجه النجم المصري محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة وداع مؤثرة إلى زميله هارفي إليوت، الذي انتقل إلى صفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيها: "سأتذكر وفاءك وروحك القتالية في كل مرة طلب منك فيها العطاء. ترحل بطلاً، وواثق أنك ستحقق إنجازات كبيرة مع ناديك الجديد. إنهم محظوظون بك."

ويُعتبر إليوت أحد أبرز اللاعبين الذين غادروا ليفربول هذا الصيف، بعدما سجل موسمًا مميزًا توّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق.

كما تألق على المستوى الدولي بحصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، بعد أن قاد منتخب إنجلترا للتتويج باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز على ألمانيا في نهائي يونيو الماضي.

وخلال فترة تواجده مع ليفربول، خاض إليوت 147 مباراة منذ انضمامه للفريق في عام 2019 قادمًا من فولهام، ونجح في التتويج بستة ألقاب كبرى، ما جعله يترك بصمة واضحة وإرثًا مشرفًا داخل قلعة "أنفيلد" ومكانة مميزة في قلوب جماهير النادي.