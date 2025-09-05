قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القائمة الرسمية لمدارس التمريض الخاصة المعتمدة في جميع المحافظات
تاريخ مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم
أسد الحملاوي على أعتاب الأهلي.. صفقة تثير الجدل وتنتظر الحسم
جمعية الخبراء: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل والقيمة المضافة تحتسب على المصنعية
طمني عليك وفاكرك يا نسيني.. لقطات من حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: فتحنا أبواب الجحيم في غزة وإخلاء مبنى متعدد الطوابق
مصر تثمن اعتماد الجامعة العربية قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" بمبادرة مصرية - سعودية
ضبط 4.5 طن دواجن وجلود ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم في الجيزة
كسروا رجله.. فحص فيديو سحل عجل جاموس في الشارع بالحوامدية
مشاورات مصرية ـ قبرصية في نيقوسيا لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا
أحمد نبوي: الفرح بميلاد النبي عبادة وأجر عظيم
توك شو

والدة الشهيدة هند رجب: ما قدرتش أنقذ بنتي وصوتها هيفضل يلاحقني طول عمري

والدة الشهيدة هند رجب
والدة الشهيدة هند رجب
البهى عمرو

قالت وسام حمادة، والدة الشهيدة الطفلة هند رجب، إن أصعب ما يمكن أن تشعر به أم هو أن تسمع ابنتها تناشدها لإنقاذها، دون أن تتمكن من فعل أي شيء، معربة عن عجزها في وصف الألم الذي عاشته، قائلة: «أنا مقدرتش ولا بإيدي أسمع صوتها وهي تناشد، وأنا مقدرتش أساعدها ده أصعب شعور، إن بنتك تقولك تعالي خديني، وانتي مش قادرة تروحلها».

وأكدت وسام، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، وذلك بعد عرض فيلم «صوت هند رجب»، أن هذا الإحساس سيبقى يلاحقها طيلة حياتها، مضيفة: «أنا مش قادرة أتخطى اللحظة دي، وهتفضل محفورة جوايا، لأنها كانت بتستغيث بيا وأنا مش قادرة أوصل لها».


رغم الإشادة العالمية الواسعة بالفيلم الذي عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي، ووقوف الجمهور لأكثر من 24 دقيقة تصفيقًا، أوضحت «وسام» أنها لم تستطع حضور العرض، قائلة: «أنا اعتذرت جدًا، ما قدرتش أشوف الفيلم، مع إنه واضح إنه معمول بطريقة رائعة وذكية جدًا، بس صعب جدًا على الأم إنها تشوف اللحظات دي تنعاد قدامها»، مثنية على تفهُّم المخرجة كوثر بن هنية، التي كانت على تواصل مباشر معها، وقالت: «كوثر كانت متفهمة جدًا شعوري، وأنا مقدّرة كل شيء، لكن الألم كبير وصعب يتكرر قدامي بالصوت والصورة».

الطفلة هند رجب وسام حمادة القاهرة الإخبارية

شذى
أدهم نابلسي
نرمين الفقي
السرطان
