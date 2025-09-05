والدة الشهيدة هند رجب: ما قدرتش أنقذ بنتي وصوتها هيفضل يلاحقني طول عمري

قالت وسام حمادة، والدة الشهيدة الطفلة هند رجب، إن أصعب ما يمكن أن تشعر به أم هو أن تسمع ابنتها تناشدها لإنقاذها، دون أن تتمكن من فعل أي شيء، معربة عن عجزها في وصف الألم الذي عاشته، قائلة: «أنا مقدرتش ولا بإيدي أسمع صوتها وهي تناشد، وأنا مقدرتش أساعدها ده أصعب شعور، إن بنتك تقولك تعالي خديني، وانتي مش قادرة تروحلها».

وأكدت وسام، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، وذلك بعد عرض فيلم «صوت هند رجب»، أن هذا الإحساس سيبقى يلاحقها طيلة حياتها، مضيفة: «أنا مش قادرة أتخطى اللحظة دي، وهتفضل محفورة جوايا، لأنها كانت بتستغيث بيا وأنا مش قادرة أوصل لها».



رغم الإشادة العالمية الواسعة بالفيلم الذي عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي، ووقوف الجمهور لأكثر من 24 دقيقة تصفيقًا، أوضحت «وسام» أنها لم تستطع حضور العرض، قائلة: «أنا اعتذرت جدًا، ما قدرتش أشوف الفيلم، مع إنه واضح إنه معمول بطريقة رائعة وذكية جدًا، بس صعب جدًا على الأم إنها تشوف اللحظات دي تنعاد قدامها»، مثنية على تفهُّم المخرجة كوثر بن هنية، التي كانت على تواصل مباشر معها، وقالت: «كوثر كانت متفهمة جدًا شعوري، وأنا مقدّرة كل شيء، لكن الألم كبير وصعب يتكرر قدامي بالصوت والصورة».