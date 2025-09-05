مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الفتح بالزقازيق

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة في مسجد الفتح بالزقازيق، بحضور محافظ الشرقية، وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والدينية وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعِيدها القومي.

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بعنوان "مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم"، تحدث فيها عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه، وكيف كان أعظمهم مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكثرهم حلمًا، وشُهر عنه مساعدة المحتاجين، وإكرام الضيوف، والإحسان إلى الجيران، والوفاء بالعهد.

أكد مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية يعكس عمق الانتماء الوطني لأبناء هذه المحافظة العريقة، مشددًا على أن مثل هذه المناسبات تعزز روح الوحدة والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتذكر الجميع بواجبهم نحو خدمة الوطن والمساهمة في تنميته وبنائه ونهضته.

مفتي الجمهورية يزور ديوان عام محافظة الشرقية

كما قام المفتي بزيارة ديوان عام محافظة الشرقية، حيث كان في استقباله، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الثقافة والفكر القويم، وغرس القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، والعمل على ترسيخ المبادئ الدينية السامية التي تحض على التسامح والتعايش، ودعم المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي الفكري والديني بين أبناء الشعب.

من جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بفضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره العميق للجهود المباركة التي يبذلها فضيلته والدور الريادي الذي يضطلع به في تعزيز الوعي الديني بين أبناء المجتمع، ونشر قيم التسامح والمحبة والأخلاق، فضلًا عن مساهماته المتواصلة في دعم المبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن وجود فضيلته بين أبناء محافظة الشرقية في هذه المناسبة الوطنية يُعد دعمًا معنويًا كبيرًا ويعكس أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي.

حضر الصلاة كل من فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء مهندس، يسري الديب، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و عدد من القيادات التنفيذية.