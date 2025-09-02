مفتي الجمهورية يعزي السودان في ضحايا جبل مرة: كارثة تستدعي تضامنا إنسانيا

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السوداني الشقيق، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمنطقة جبل مرة بإقليم دارفور، والذي أسفر عن كارثة طبيعية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، وسقوط أكثر من ألف من الضحايا.

مفتي الجمهورية: أتوجه بالدعاء للخالق سبحانه بأن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه الكارثة المؤلمة تستدعي تضامنًا إنسانيًّا واسعًا، وتعاونًا فوريًّا من الدول والهيئات والمنظمات الإغاثية، لتقديم العون اللازم للسودان الشقيق، وتخفيف آثار هذه المأساة على المتضررين؛ لتترجم قيم التضامن والتكافل الإنساني إلى جهود عملية لإغاثة الشعب السوداني والوقوف بجانبه في محنته.

وتوجه مفتي الجمهورية، بالدعاء للخالق سبحانه أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم،، وأن يحفظ السودان وأهله من كل مكروه سوء.

شيخ الأزهر يعزي السودان في ضحايا حادث جبل مرة

وكان تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب السوداني الشقيق، في ضحايا الانهيار الأرضي المروع الذي ضرب منطقة جبل مرة بإقليم دارفور، ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص، في واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدها السودان عبر تاريخه الحديث.

وأكد شيخ الأزهر، تضامنه الكامل مع أشقائه في السودان في هذه المحنة الكبيرة والمصاب الجلل، مناشدًا المجتمع الدولي، والمنظمات الإغاثية، سرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم، والمساهمة في انتشال الضحايا وتخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية.

شيخ الأزهر: أدعو للوقوف مع السودان في هذه اللحظة الحرجة

وشدد شيخ الأزهر أن الوقوف مع السودان في هذه اللحظة الحرجة واجب إنساني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.