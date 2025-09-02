قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميار الببلاوي باكية: الناس مش مصدقة إن جوزي مريض وفاكريني بعمل ترند |خاص
المستشار الألماني: بوتين أخطر مجرم حرب في عصرنا
السياحة والآثار: مقبرة بتاح شبسس بأبو صير في حالة جيدة
مفتي الجمهورية يعزي السودان في ضحايا جبل مرة: كارثة تستدعي تضامنا إنسانيا
وزير التعليم يتفقد معرض العربية للتصنيع: شاشات تفاعلية وتابلت لدعم التعليم الذكي| بالصور
نشر فيديوهات منافية للآداب .. القبض على بلوجر جديد فى مارينا
خالد عبدالغفار يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري
وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على رأس أولوياتنا لتطوير التعليم في مصر
شاشات تفاعلية وتابلت ولاب توب.. العربية للتصني تدعم البنية التعليمية
بنسبة نجاح 80.25%.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
صدمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من حكاية هند في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-9-2025 في الأسواق المحلية والعالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يعزي السودان في ضحايا جبل مرة: كارثة تستدعي تضامنا إنسانيا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السوداني الشقيق، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمنطقة جبل مرة بإقليم دارفور، والذي أسفر عن كارثة طبيعية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، وسقوط أكثر من ألف من الضحايا.

مفتي الجمهورية: أتوجه بالدعاء للخالق سبحانه بأن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه الكارثة المؤلمة تستدعي تضامنًا إنسانيًّا واسعًا، وتعاونًا فوريًّا من الدول والهيئات والمنظمات الإغاثية، لتقديم العون اللازم للسودان الشقيق، وتخفيف آثار هذه المأساة على المتضررين؛ لتترجم قيم التضامن والتكافل الإنساني إلى جهود عملية لإغاثة الشعب السوداني والوقوف بجانبه في محنته.

وتوجه مفتي الجمهورية، بالدعاء للخالق سبحانه أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم،، وأن يحفظ السودان وأهله من كل مكروه سوء.

شيخ الأزهر يعزي السودان في ضحايا حادث جبل مرة

وكان تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب السوداني الشقيق، في ضحايا الانهيار الأرضي المروع الذي ضرب منطقة جبل مرة بإقليم دارفور، ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص، في واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدها السودان عبر تاريخه الحديث.

وأكد شيخ الأزهر، تضامنه الكامل مع أشقائه في السودان في هذه المحنة الكبيرة والمصاب الجلل، مناشدًا المجتمع الدولي، والمنظمات الإغاثية، سرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم، والمساهمة في انتشال الضحايا وتخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية. 

شيخ الأزهر: أدعو للوقوف مع السودان في هذه اللحظة الحرجة

وشدد شيخ الأزهر أن الوقوف مع السودان في هذه اللحظة الحرجة واجب إنساني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية جبل مرة مفتي الجمهورية يعزي السودان كارثة طبيعية كارثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

أرشيفي

إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان

ترشيحاتنا

المتهمين

الكاميرات صورتهم.. القبض على 3 أشخاص وسيدتين يتاجرون فى المخدرات بالمطرية

متهم

حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء

متهمة

تجديد حبس المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة

بالصور

وزير التعليم يتفقد معرض العربية للتصنيع: شاشات تفاعلية وتابلت لدعم التعليم الذكي| بالصور

وزير التعليم يتفقد معرض "العربية للتصنيع"
وزير التعليم يتفقد معرض "العربية للتصنيع"
وزير التعليم يتفقد معرض "العربية للتصنيع"

صدمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من حكاية هند في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

بطل الفيلم.. وصول بدر محمد وتوافد أبطال فيلم ضي على العرض الخاص

بدر محمد بطل فيلم ضي
بدر محمد بطل فيلم ضي
بدر محمد بطل فيلم ضي

بسمة بوسيل تخطف الأنظار ببدلة سوداء وهوت شورت في أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد