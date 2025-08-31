مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة

تقدم أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى فضيلة العالم الجليل أ.د أحمد حسين، رئيس جامعة نور مبارك بجمهورية كازاخستان، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، في وفاة والدته الكريمة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء للمولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدة فضيلة الدكتور أحمد حسين - رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في كازاخستان - العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الدكتور أحمد حسين، وإلى الأسرة الكريمة، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون)

كما تقدَّم فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى فضيلة أ.د. أحمد حسين، رئيس جامعة (نور مبارك) بكازاخستان وعميد كليَّة الدعوة الإسلاميَّة الأسبق، في وفاة المغفور لها بإذن الله –تعالى- والدته.