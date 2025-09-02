قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مستشار مفتي الجمهورية يشارك في لقاء القادة الدينيين لمجموعة "بريكس" بالبرازيل

دكتور إبراهيم نجم
دكتور إبراهيم نجم
محمد شحتة

يشارك الدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لمفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فعاليات لقاء القادة الدينيين لمجموعة "بريكس"، والمقرر انعقاده بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يومَي 4 و5 سبتمبر 2025، وذلك نيابةً عن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتأتي هذه المشاركة استجابةً للدعوة الرسمية التي وجِّهت إلى فضيلة المفتي من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان: "طريق الحرير الروحي: دَور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات"، والذي يعقد بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بدَور القيم الروحية والأخلاقية في دعم مبادئ التنمية والحفاظ على الهُوية الثقافية والحضارية للمجتمعات، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب.

وفي تصريح له، أكد الدكتور إبراهيم نجم أن مشاركة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في هذه الفعالية الدولية المهمة تأتي انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وإبراز النموذج الأزهري الوسطي الذي يُعلي من قيم التعايش والسلام العالمي.

وأضاف أن هذه المشاركة تؤكد التزام المؤسسات الدينية المصرية بدعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى بناء جسور التواصل بين الحضارات والشعوب، ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف بقيم إنسانية راسخة قائمة على التسامح والاحترام المتبادل.

وأشار الدكتور نجم إلى أن مصر من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء، تسعى إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة السلام، وصون الهُوية الروحية والأخلاقية للأمم، بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة حول العالم.

ابراهيم نجم المستشار العام لفضيلة مفتي الجمهورية بريكس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية دار الإفتاء

