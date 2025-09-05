مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة أسرية برأس غارب

شهدت منطقة الأمل بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، واقعة مأساوية مساء اليوم الجمعة، أسفرت عن مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين من أسرتها في مشاجرة دامية.

كانت غرفة طوارئ صحة البحر الأحمر قد تلقت بلاغًا في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق عصرًا بوقوع مشاجرة واعتداء بمنطقة الأمل، وعلى الفور دفعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب التخصصي.

وأسفرت المشاجرة عن:

إصابة هـ. م. م. (37 عامًا) بجرح قطعي نافذ بالذراع الأيمن، أدى إلى نزيف شديد نتيجة قطع الأوردة والشرايين والأعصاب، إضافة إلى إصابة أخرى باليد اليسرى.

(37 عامًا) بجرح قطعي نافذ بالذراع الأيمن، أدى إلى نزيف شديد نتيجة قطع الأوردة والشرايين والأعصاب، إضافة إلى إصابة أخرى باليد اليسرى. إصابة م. م. ف. (68 عامًا) بجرح قطعي في الأذن اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

(68 عامًا) بجرح قطعي في الأذن اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم. وفاة هـ. م. ص. (61 عامًا) متأثرة بإصابات بالغة جراء تلقيها نحو 21 طعنة متفرقة بالجسم شملت الصدر والقلب والطحال والبطن.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين يخضعون للإسعافات والفحوصات اللازمة، فيما تم إيداع جثمان السيدة المتوفاة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم بارتكاب الواقعة هو ابن الضحايا، والذي خرج مؤخرًا من إحدى المصحات النفسية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.