مصادر إسرائيلية: من المستحيل ضمان عدم تعرض الرهائن للأذى خلال قصف غزة

في تطور عسكري خطير، أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، الجمعة 5 سبتمبر 2025، بأن مصادر أمنية إسرائيلية أخبرت القيادة السياسية بأنه "من المستحيل ضمان عدم تعرض الرهائن للأذى"، في إشارة إلى التصعيد العسكري المتوقع في قطاع غزة

في الوقت ذاته، خلصت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل خلال الأسبوع المقبل قصف أهداف "مهمة" في مدينة غزة جويًا، تمهيدًا لشن عمليات برية متوقعة قد تستمر لأشهر

يعكس التصريح واقعًا عسـكـريًا وإنسانيًا مزدوجًا: من جانبٍ، يؤكد قرار الجيش الإسرائيلي مواصلة الهجوم الجوي المكثف، ومن جانبٍ آخر، يعكس إدراكًا ضمنيًا بالمخاطر المحتملة التي قد تُعرض حياة الرهائن للخطر، رغم التقديرات القاسية بأن ضمان سلامتهم أمرٌ "مستحيل".

وكان البرج المدمّر المعروف بـ"برج مشتهى" في غرب مدينة غزة قد صار شاهدًا على مخاطر هذه الحملة، بعد أن تم قصفه في غارة جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تدميره بالكامل، في حين جرى إخلاء السكان منه خلال مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة

وبحسب هذه التطورات، يبدو أن إسرائيل تعتزم تعزيز الضغط العسكري على حركة حماس في قطاع غزة ضمن استراتيجية تهدف إلى كسر إرادتها والإجبار على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها — رغم أن هذه الخطة العسكرية، حسب تصريحات المصادر الأمنية، لا توفر أي ضمانات لسلامة المحتجزين.

أعلنت إسرائيل بشكل رسمي أن الحملة العسكرية في الأفق الجوي والبرّي داخل قطاع غزة قادمة لا محالة. ومع ذلك، اتخذت القيادة الأمنية موقفًا واقعيًا بعدم القدرة على حماية الرهائن بالكامل. وهذا يعكس توترًا مزدوجًا بين الإرادة العسكرية، والاعتراف بالمخاطر الإنسانية الجسيمة التي قد تُترجَم إلى واقع مأساوي.