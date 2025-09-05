قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أضعف الإنسان.. أول تعليق من سامح حسين بعد أزمته الصحية
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني
طفل العظم الزجاجي.. يحارب المرض بالشعر والتعليق الرياضي
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني
معجزات الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. داوم عليها تغير حياتك
سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025
سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك
تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان
مدفيديف: روسيا ستعوّض أصولها المجمدة في الغرب بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية جديدة
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وهي الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدرجت ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الخاص بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وذلك لقيامها بدور مباشر في دعم فتح تحقيقات أو ملاحقة متهمين إسرائيليين دون موافقة إسرائيل، حسب رويترز.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض ما وصفته بـ"أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة" وتجاوزات تتعمد تجاهل سيادة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات المتسلسلة للمحكمة تشكل سابقة قانونية خطيرة، وقد تتسبب في تهديد المصالح الوطنية الأمريكية، بما في ذلك سيادة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة المحكمة، وفقا لـ رويترز.

المنظمات المكلفة بالعقوبات اتهمت بدعم جهود المحكمة لفتح تحقيقات بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالانتهاكات في غزة. 

وسيترتب على هذه العقوبات تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة ومنع حصولها على تمويل أو امتيازات مالية أو إدخال موارد من داخل الأراضي الأمريكية.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات القانونية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر التنفيذي 14203 في 6 فبراير 2025، رداً على اعتبارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت سابقًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم جرائم حرب، وفقا لـ رويترز.

وقد أثار قرار العقوبات ردود فعل متباينة، إذ اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان تهديدًا للنظام القضائي الدولي واستهدافًا لمن يعملون من أجل العدالة والمساءلة، وهو ما وصفه بعضهم بأنه "انتكاسة" لحرية العمل المدني، فيما دافعت الإدارة الأمريكية عن حقها في حماية سيادتها ومنع ملاحقة مواطنيها وحلفائها دون موافقة.

وزارة الخزانة الأمريكية منظمات حقوقية فلسطينية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل وزارة الخارجية الأمريكية

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد