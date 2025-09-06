اتفحمت بالكامل.. اندلاع حريق بسيارة على كورنيش الإسكندرية| صور

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم السبت، حادثًا مروعًا بعدما اشتعلت النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها بمنطقة بحري، ما أدى إلى تفحمها بالكامل وتسبب في ارتباك مروري مؤقت، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أمام محطة القويري بحي الجمرك.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

تصاعد ألسنة اللهب والدخان وتفحم المركبة

أظهرت المعاينة اشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها بالكورنيش، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف وتفحم المركبة بالكامل، الأمر الذي تسبب في ارتباك بحركة المرور بالمنطقة.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، فيما أعادت إدارة المرور تسيير حركة المركبات بالكورنيش بعد إزالة آثار الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.