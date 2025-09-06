إصابة ديمبيلي ضربة قوية لباريس سان جيرمان وغضب متصاعد من منتخب فرنسا

تلقى باريس سان جيرمان صدمة كبيرة بعدما أكدت تقارير فرنسية غياب جناحه الدولي عثمان ديمبيلي لمدة تصل إلى ستة أسابيع، عقب إصابته في الفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في الفوز على أوكرانيا 2-0، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وبحسب موقع "RMC Sport"، خضع ديمبيلي لفحوصات طبية السبت، أظهرت حاجته لفترة غياب لا تقل عن ستة أسابيع. هذه الإصابة تأتي في وقت حساس بالنسبة للنادي الباريسي، إذ ستحرم الفريق من خدمات نجمه في مباريات مهمة بالدوري الفرنسي، وكذلك في دوري أبطال أوروبا.

أزمة جديدة بين سان جيرمان والمنتخب الفرنسي

الغياب الطويل لديمبيلي أثار استياءً كبيرًا داخل أروقة باريس سان جيرمان، حيث اعتبر النادي أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا تجاهل تحذيراته بشأن عدم إشراك اللاعب.

إدارة النادي الباريسي كانت قد حذّرت من إرهاق اللاعب نظرًا لمعاناته من إصابة سابقة في الفخذ الأيسر بالدوري الفرنسي، لكن الطاقم الفني للمنتخب دفع به أمام أوكرانيا رغم المخاطر.

كيف حدثت الإصابة؟

ديمبيلي انضم لمعسكر المنتخب الفرنسي وهو يعاني من إصابة سابقة، ورغم ذلك شارك كبديل في الشوط الثاني أمام أوكرانيا، بعد إصابة زميله ديزيريه دوي في ربلة الساق. لكن جناح باريس لم يُكمل المباراة، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 متأثرًا بإصابته الجديدة.

غيابات مؤثرة في دوري الأبطال والدوري الفرنسي

من المنتظر أن يغيب ديمبيلي عن مواجهة فريقه السابق برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 1 أكتوبر.

كما سيفتقده باريس سان جيرمان في عدة مباريات بالدوري الفرنسي، أبرزها أمام أولمبيك مارسيليا وليل.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن ديزيريه دوي سيغيب أيضًا عن مواجهة أتالانتا في افتتاح مشوار دوري الأبطال يوم 17 سبتمبر، وكذلك عن مباراة لانس في الدوري الفرنسي يوم 14 من الشهر نفسه.

وبينما رجّحت صحيفة "ليكيب" مدة غيابه بين 3 و4 أسابيع، يظل غياب ديمبيلي أطول وأكثر تأثيرًا.

مستقبل غامض ومخاوف باريسية

إصابة ديمبيلي تُعيد المخاوف بشأن هشاشته البدنية وكثرة تعرضه للإصابات، وهي مشكلة عانى منها اللاعب منذ فترة لعبه مع برشلونة.

ومع جدول مزدحم لباريس سان جيرمان محليًا وأوروبيًا، سيكون غياب الجناح الفرنسي بمثابة ضربة قوية لمشروع المدرب لويس إنريكي، خصوصًا في ظل الغضب المتصاعد داخل النادي من طريقة تعامل منتخب فرنسا مع نجومه.