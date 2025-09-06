قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة ديمبيلي ضربة قوية لباريس سان جيرمان وغضب متصاعد من منتخب فرنسا
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة ديمبيلي ضربة قوية لباريس سان جيرمان وغضب متصاعد من منتخب فرنسا

ديمبيلي
ديمبيلي
إسلام مقلد

تلقى باريس سان جيرمان صدمة كبيرة بعدما أكدت تقارير فرنسية غياب جناحه الدولي عثمان ديمبيلي لمدة تصل إلى ستة أسابيع، عقب إصابته في الفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في الفوز على أوكرانيا 2-0، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وبحسب موقع "RMC Sport"، خضع ديمبيلي لفحوصات طبية السبت، أظهرت حاجته لفترة غياب لا تقل عن ستة أسابيع. هذه الإصابة تأتي في وقت حساس بالنسبة للنادي الباريسي، إذ ستحرم الفريق من خدمات نجمه في مباريات مهمة بالدوري الفرنسي، وكذلك في دوري أبطال أوروبا.

أزمة جديدة بين سان جيرمان والمنتخب الفرنسي

الغياب الطويل لديمبيلي أثار استياءً كبيرًا داخل أروقة باريس سان جيرمان، حيث اعتبر النادي أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا تجاهل تحذيراته بشأن عدم إشراك اللاعب.

إدارة النادي الباريسي كانت قد حذّرت من إرهاق اللاعب نظرًا لمعاناته من إصابة سابقة في الفخذ الأيسر بالدوري الفرنسي، لكن الطاقم الفني للمنتخب دفع به أمام أوكرانيا رغم المخاطر.

كيف حدثت الإصابة؟

ديمبيلي انضم لمعسكر المنتخب الفرنسي وهو يعاني من إصابة سابقة، ورغم ذلك شارك كبديل في الشوط الثاني أمام أوكرانيا، بعد إصابة زميله ديزيريه دوي في ربلة الساق. لكن جناح باريس لم يُكمل المباراة، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 متأثرًا بإصابته الجديدة.

غيابات مؤثرة في دوري الأبطال والدوري الفرنسي

من المنتظر أن يغيب ديمبيلي عن مواجهة فريقه السابق برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 1 أكتوبر.

كما سيفتقده باريس سان جيرمان في عدة مباريات بالدوري الفرنسي، أبرزها أمام أولمبيك مارسيليا وليل.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن ديزيريه دوي سيغيب أيضًا عن مواجهة أتالانتا في افتتاح مشوار دوري الأبطال يوم 17 سبتمبر، وكذلك عن مباراة لانس في الدوري الفرنسي يوم 14 من الشهر نفسه.

وبينما رجّحت صحيفة "ليكيب" مدة غيابه بين 3 و4 أسابيع، يظل غياب ديمبيلي أطول وأكثر تأثيرًا.

مستقبل غامض ومخاوف باريسية

إصابة ديمبيلي تُعيد المخاوف بشأن هشاشته البدنية وكثرة تعرضه للإصابات، وهي مشكلة عانى منها اللاعب منذ فترة لعبه مع برشلونة.

ومع جدول مزدحم لباريس سان جيرمان محليًا وأوروبيًا، سيكون غياب الجناح الفرنسي بمثابة ضربة قوية لمشروع المدرب لويس إنريكي، خصوصًا في ظل الغضب المتصاعد داخل النادي من طريقة تعامل منتخب فرنسا مع نجومه.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي ديمبيلي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

خلال المعرض

قبل افتتاحه بساعات..جولة تفقدية لأعضاء غرفة القاهرة بمعرض أهلا مدارس الرئيسي

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 6-9-2025

وزير قطاع الأعمال خلال الجولة

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة

بالصور

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

المزيد