أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس

نجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان في مرمى منتخب تونس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في البطولة التي تقام في ضيافة قطر من الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

وسجل أفشة الهدف في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من مروان حمدي وضعه بها في حالة إنفراد بالمرمى ليسددها قوية في شباك الحارس لتعلم عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللعب دون خطورة على المرمى، وانحصرت الكرة في منتصف الملعب بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الذي بدأ مواجهة نظيره التونسي في الثامنة مساء اليوم (السبت) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في البطولة التي تقام في ضيافة قطر من الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

التشكيل جاء على النحو التالي:

أحمد الشناوي – عمر جابر – محمود رزق – أحمد سامي – محمود "الونش" – كريم حافظ – محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشه" – مروان حمدي.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في البطولة على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبي الأردن والإمارات والمتأهل من بين الثنائي الكويت وموريتانيا.