قطر تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الوحشية على غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم /السبت/ تلقاه من وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة إيفيت كوبر؛ حيث ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتقدم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بالتهنئة لإيفيت كوبر، بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية، متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها.

