بعد إطلاقها.. وكيل حقوق النواب يطالب بالترويج لمنصة السياحة العلاجية

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بعد إعلان عزمها إطلاق منصة السياحة العلاجية.

وقال في بيان : هذا تطور مهم في هذا النوع من السياحة في مصر، ويمثل إضافة قوية للقطاع السياحي، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو العلا، إلى أن مصر تتمتع بتنوع فريد في مناطق السياحة العلاجية، يجعلها لتكون قبلة لاستقبال ملايين السائحين في هذا الملف، الأمر الذي يتطلب الاستعداد من نوع خاص.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إطلاق المنصة الإلكترونية سيكون له مردود إيجابي في تسهيل الوصول إلى هذه المناطق من ناحية، وكذلك الإعلان عن كافة مزاياها.

وأكد أيمن أبو العلا، أن إطلاق المنصة يتطلب دعاية قوية على مستوى العالم، من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الوفود إلى مصر من أجل السياحة العلاجية.