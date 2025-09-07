قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم المنوفية: مبادرة لتهيئة طلاب الفرقة الثالثة بكليات التربية للنزول إلى المدارس

لقاء مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية
لقاء مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية

أطلقت مديرية التربية والتعليم   اليوم مبادرة موجهة لطلاب الفرقة الثالثة بكليات التربية بجامعة المنوفية، استعداداً لنزولهم التدريب الميداني بالمدارس في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي إطار الشراكة بين مديرية التربية والتعليم وجامعة المنوفية . 

تستمر فعاليات المبادرة لمدة ثلاثة أيام متتالية بهدف تهيئة الطلاب وتأهيلهم ميدانيا وفنيا ً، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي داخل الفصول الدراسية.

انطلقت فعاليات التدشين الرئيسة بكلية التربية جامعة المنوفية بحضور الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، طارق سعد وكيل المديرية، الدكتور محمود بدوي عميد كلية التربية،  الدكتور عبد الناصر محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،  الدكتور منال سمحان وكيل الكلية للدراسات العليا،ومحمد مزروع مديرعام التعليم الفني، ودعاء نصار مسئول التربية العملي بالمديرية وبحضور موجهي عموم التخصصات الأساسية ومنسقي التربية العملية بالإدارت التعليمية

الجدير بالذكر أنه تم  تفعيل المبادرة بكليات التربية النوعية بأشمون، والطفولة المبكرة، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية.

وتهدف المبادرة إلى:

 • إعداد الطالب المعلم ميدانياً قبل الالتحاق بالتدريب العملي

 • رفع كفاءة الأداء التربوي وربط الدراسة النظرية بالتطبيق الفعلي

وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة المنوفية تدعم كل ما يسهم في إعداد معلم قادر على مواكبة متطلبات العصر.

وأشار الدكتور محمد صلاح إلى أن التربية العملي هي حجر الزاوية في إعداد المعلم، وأن التعاون بين الجامعة والمديرية يُعد نموذجاً يحتذى 

وأوضح  طارق سعد أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لتطوير منظومة إعداد المعلم بالتنسيق مع كليات التربية.

وأشاد  الدكتور محمود بدوي بدور المديرية والجامعة في تهيئة الطلاب للجانب العملي بما يحقق التكامل بين المعرفة والتطبيق.

وأكدت  دعاء نصار أن التربية العملي تعمل على توفير الدعم الفني والتربوي للطلاب بما يضمن استفادتهم القصوى من فترة التدريب، وهو ما يعكس حرص المديرية على إرساء منظومة تدريبية متكاملة للطلاب قبل نزولهم الميداني للمدارس.

محافظة المنوفية المنوفية تعليم المنوفية جامعة المنوفية تدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

إيناس نور من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

إيناس نور تُكرّم فرقة أرمينية بهدية فرعونية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مي عز الدين

مي عز الدين تلفت الأنظار في ظهور نادر عبر إنستجرام

فيلم عيد ميلاد سعيد

عيد ميلاد سعيد للمخرجة سارة جوهر يمثل مصر في الأوسكار

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد