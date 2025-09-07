تعليم المنوفية: مبادرة لتهيئة طلاب الفرقة الثالثة بكليات التربية للنزول إلى المدارس

أطلقت مديرية التربية والتعليم اليوم مبادرة موجهة لطلاب الفرقة الثالثة بكليات التربية بجامعة المنوفية، استعداداً لنزولهم التدريب الميداني بالمدارس في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي إطار الشراكة بين مديرية التربية والتعليم وجامعة المنوفية .

تستمر فعاليات المبادرة لمدة ثلاثة أيام متتالية بهدف تهيئة الطلاب وتأهيلهم ميدانيا وفنيا ً، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي داخل الفصول الدراسية.

انطلقت فعاليات التدشين الرئيسة بكلية التربية جامعة المنوفية بحضور الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، طارق سعد وكيل المديرية، الدكتور محمود بدوي عميد كلية التربية، الدكتور عبد الناصر محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور منال سمحان وكيل الكلية للدراسات العليا،ومحمد مزروع مديرعام التعليم الفني، ودعاء نصار مسئول التربية العملي بالمديرية وبحضور موجهي عموم التخصصات الأساسية ومنسقي التربية العملية بالإدارت التعليمية

الجدير بالذكر أنه تم تفعيل المبادرة بكليات التربية النوعية بأشمون، والطفولة المبكرة، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية.

وتهدف المبادرة إلى:

• إعداد الطالب المعلم ميدانياً قبل الالتحاق بالتدريب العملي

• رفع كفاءة الأداء التربوي وربط الدراسة النظرية بالتطبيق الفعلي

وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة المنوفية تدعم كل ما يسهم في إعداد معلم قادر على مواكبة متطلبات العصر.

وأشار الدكتور محمد صلاح إلى أن التربية العملي هي حجر الزاوية في إعداد المعلم، وأن التعاون بين الجامعة والمديرية يُعد نموذجاً يحتذى

وأوضح طارق سعد أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لتطوير منظومة إعداد المعلم بالتنسيق مع كليات التربية.

وأشاد الدكتور محمود بدوي بدور المديرية والجامعة في تهيئة الطلاب للجانب العملي بما يحقق التكامل بين المعرفة والتطبيق.

وأكدت دعاء نصار أن التربية العملي تعمل على توفير الدعم الفني والتربوي للطلاب بما يضمن استفادتهم القصوى من فترة التدريب، وهو ما يعكس حرص المديرية على إرساء منظومة تدريبية متكاملة للطلاب قبل نزولهم الميداني للمدارس.