تربية وتعليم الغربية: مدارس المحافظة أتمت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

صرح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأن مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، والمقرر أن يبدأ في العشرين من سبتمبر الجاري ، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع مدارس الإدارات التعليمية العشر.



وأضاف ناصر حسن أنه ، تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية ، تم الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، في ضوء التوجيهات والاجراءات الواردة بالكتاب الدوري رقم ١٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ ، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الإنضباط المدرسي وسير العملية التعليمية ، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول ، والإنتهاء من الصيانة البسيطة.



وتابع أنه ، فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس ، تم الإنتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام ، والإدارة المركزية لشئون المعلمين ، لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسي بشكل فعلي من اليوم الأول.



وأكد وكيل الوزارة على الإستمرار وتكثيف اللقاءات التوعوية حول نظام البكالوريا ومتابعة أعداد المتقدمين والحصر الدقيق لأعداد الطلاب ، ورفع درجة الإستعداد القصوى ، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، تليق بأبنائنا الطلاب وتساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق ، والإنتهاء من تسليم الكتب للطلاب قبل بدء العام الدراسي ، والإعلان عن ذلك على صفحات المدارس الرسمية، مع الإلتزام بتجديد أعلام الجمهورية والمحافظة وفقًا للقواعد المنظم.



وشدد على التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية وتغطيتها، وإزالة مراوح السقف، وتغطية البالوعات وغرف الصرف الصحي، وتعقيم خزانات المياه، وضمان تثبيت عارضات كرة القدم والسلة بشكل آمن، فضلًا عن مراجعة سلامة الزجاج في نوافذ الفصول الدراسية.



كما تم التنبيه على أعضاء التوجيه الفني بسرعة الانتهاء من توزيع المناهج على المعلمين والتوقيع على دفاتر التحضير، مع الإلتزام بضوابط إختيار معلمي الحصة، وذلك بمشاركة التوجيه الفني والإدارة التعليمية، على أن يُمنح المعلمون الأساسيون نصابهم القانوني أولًا ثم يُستكمل العجز بمعلمي الحصة ، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالكثافة الطلابية المقررة في الفصول الدراسية.



وشدد على أهمية المتابعات الميدانية المستمرة من قبل الإدارات التعليمية ، والإلتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية منذ اليوم الأول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب والمعلمين.