رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية

إسلام مقلد

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن أشرف داري مدافع الفريق، بدأ اليوم برنامجه التأهيلي والعلاجي؛ بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وتابع المصدر عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب سيستمر في برنامجه التأهيلي لمدة لا تقل عن أسبوعين، ومن ثم يبدأ في الدخول في التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن أشرف داري تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد بيراميدز وتم استبعاده من قائمة منتخب المغرب؛ بعدما خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب المغربي، وتأكد صعوبة لحاقه بمباريات تصفيات كأس العالم التي تُلعب في الوقت الحالي.

