سيد سيما يكشف أسرار أندر سيارات السينما في مصر

قدم برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات نهاد سمير وسارة مجدي وحياة مقطوف، تقريرًا خاصًا عن معرض السيارات التراثية الذي يمتلكه سيد سيما، أشهر مقتني السيارات القديمة في مصر، والذي ارتبط اسمه بالسينما بعد أن شارك بأسطوله النادر في مئات الأعمال الفنية.

وقال سيد سيما خلال التقرير: "من طفولتي وأنا بحب العربيات، عشان كده اتعلمت الميكانيكا مخصوص علشان أصلحها بنفسي".

وتابع: "كنت بجمع العربيات القديمة المركونة وأوضبها، ومع الوقت بقى عندي أكبر مجموعة من العربيات الأنتيكة في مصر".

وأضاف سيد سيما: "أول عربية اشتغلت بيها كانت موديل 1936، ومن يومها وأنا بشارك في أفلام ومسلسلات كتيرة زي رأفت الهجان وكل الأعمال اللي جسدت فترة الرئيس عبد الناصر".

ويضم معرض سيد سيمة سيارات ارتبطت بنجوم كبار مثل رشدي أباظة، صباح، إسماعيل ياسين، يحيى شاهين، وأبو بكر عزت، بالإضافة إلى سيارات تاريخية تجاوز عمرها 120 عامًا.

وأكد سيد سيمة: "اتعرض عليا أسافر وأبيع العربيات دي برا مصر، لكن رفضت، لأنها مش مجرد عربيات، دي جزء من تراثنا السينمائي والتاريخي، وأنا بحافظ عليها زي ما هي عشان تفضل شاهدة على الزمن".