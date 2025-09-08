قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتراطات جديدة للتصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
الأزهر يُحذِّر من لعبة إلكترونية شهيرة: تهدد سلامة الأبناء وتعرِّضهم لاستغلالٍ مُؤذٍ
تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية
الإحصاء: 9.2% نسبة تراجع معدل الأمية في مصر
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان
الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي
تراجع عدد الطلاب الحاصلين على صفر| 7 مكاسب لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ساويرس: شراكة السعودية والإمارات في مراسي البحر الأحمر تعزز الاستثمار وتدعم استقرار العملة

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس نجيب ساويرس المطور العقارى وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء  أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات لتنفيذ مشروع مراسى بالبحر الأحمر على الأراضي المصرية  تمثل خطوة مهمة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة العائد الدولاري، بما يسهم في دعم استقرار سعر العملة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار ساويرس خلال مؤتمر ثنك كوميرشال للاستثمار العقارى اليوم إلى أن سوق العمل المصري يشهد طفرة كبيرة في حجم فرص العمل، خاصة في قطاع المقاولات، موضحًا أن هذا القطاع يعاني من عجز واضح في العمالة، لافتًا إلى أن من لا يجد عملًا اليوم فإن المشكلة تكمن فيه شخصيًا وليس في السوق الذي يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة بمختلف تخصصاتها.

وانتقد ساويرس قيام عدد من المطورين العقاريين بالعمل في مجال التمويل العقاري، مؤكدًا أن هذه الوظيفة يجب أن تظل من اختصاص البنوك، بينما يركز المطورون على دورهم الرئيسي في التنمية العمرانية وإدارة المشروعات.

وأضاف أن السوق العقاري يواجه في الوقت الراهن تحديات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات وزيادة الفائدة على الأقساط إلى جانب ارتفاع أسعار مواد الخام، وهو ما أدى إلى تباطؤ في المبيعات وزيادة نسب استرجاع الوحدات. وتساءل ساويرس حول ما إذا كانت مصانع الحديد والأسمنت والأدوات الصحية المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق العقاري، مشددًا على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من ارتفاع التكلفة.

وطالب ساويرس بضرورة العمل على استقرار أسعار مواد البناء بما يدعم توازن السوق، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل عناصر أساسية لتحفيز السوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

ساويرس بضرورة والأدوات الصحية المحلية قادرة أسعار مواد الخام السوق العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية ختام الأحد

ترشيحاتنا

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب

معارض " أهلاً مدارس "

افتتاح معرض أهلاً مدارس بإدفو ضمن 9 معارض بأسوان

بدأ انشاء مستشفى الأورام في منوف

إنشاء مستشفى الأورام بمنوف .. تفاصيل مهمة

بالصور

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد