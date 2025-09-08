صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين

شهدت منطقة المهندسين وقوع حادث تصادم بين سيارة سفير دولة أنجولا وأخرى يقودها صاحب مطعم أجنبي ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارتين ونجاة السفير دون إصابات من الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بشارع جامعة الدول العربية في تقاطعه مع شارع البطل أحمد عبدالعزيز، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما تحمل أرقامًا دبلوماسية خاصة بسفارة دولة أنجولا.

وأشارت التحريات أن صاحب مطعم أجنبي الجنسية أثناء قيادته سيارته ودخوله ملف في الطريق اصطدم بسيارة يستقلها سفير دولة أنجولا الحالي، ما تسبب في تلفيات بها، ونجاة السفير.

تم التحفظ على صاحب المطعم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.