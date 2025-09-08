قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

معارض «أهلاً مدارس»
معارض «أهلاً مدارس»
أحمد زهران   -  
عدسة أحمد رمضان

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلاً مدارس"، مقام ومتواجد في حي العمرانية، وذلك ضمن 23 معرضاً متواجدين بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بتخفيضات تصل إلى 25% على مختلف المعروضات.

وأشار محافظ الجيزة، خلال لقائه مع صدى البلد على هامش تفقد تجهيزات المعرض، أن معرض "أهلاً مدارس" بحي العمرانية يجرى تجهيزه على مساحة 3 آلاف متر مربع، ومقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول للمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، والقسم الثاني للسلع الغذائية، والقسم الثالث للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بفتح معارض «أهلاً مدارس» بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف محافظ الجيزة، أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس مشيراً إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين لضمان توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة والجودة المطلوبة .

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء التشغيل التجريبي لعدد من معارض «أهلاً مدارس» قبيل الافتتاح الرسمي لكافة المعارض لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية إضافة إلى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية.

وخلال جولته داخل أقسام المعارض التي تضم نحو 28 باكية متنوعة حرص محافظ الجيزة على التوقف أمام منافذ البيع والتأكد من توافر جميع المستلزمات الدراسية بالكميات والجودة المناسبة .

كما أجرى حواراً مباشراً مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة.

وقد أعرب المواطنون عن رضاهم الكبير تجاه التخفيضات وتنوع المعروضات مؤكدين سعادتهم بأن المعارض توفر لهم احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

محافظ الجيزة حي العمرانية الأدوات المنزلية معارض «أهلاً مدارس» مبادرة أهلاً مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

الأمير طلال والتنمية المستدامة

مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة حوارية حول "الأمير طلال والتنمية المستدامة".. صور

لقاء اليوم

رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد