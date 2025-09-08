بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلاً مدارس"، مقام ومتواجد في حي العمرانية، وذلك ضمن 23 معرضاً متواجدين بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بتخفيضات تصل إلى 25% على مختلف المعروضات.

وأشار محافظ الجيزة، خلال لقائه مع صدى البلد على هامش تفقد تجهيزات المعرض، أن معرض "أهلاً مدارس" بحي العمرانية يجرى تجهيزه على مساحة 3 آلاف متر مربع، ومقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول للمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، والقسم الثاني للسلع الغذائية، والقسم الثالث للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بفتح معارض «أهلاً مدارس» بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف محافظ الجيزة، أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس مشيراً إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين لضمان توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة والجودة المطلوبة .

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء التشغيل التجريبي لعدد من معارض «أهلاً مدارس» قبيل الافتتاح الرسمي لكافة المعارض لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية إضافة إلى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية.

وخلال جولته داخل أقسام المعارض التي تضم نحو 28 باكية متنوعة حرص محافظ الجيزة على التوقف أمام منافذ البيع والتأكد من توافر جميع المستلزمات الدراسية بالكميات والجودة المناسبة .

كما أجرى حواراً مباشراً مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة.

وقد أعرب المواطنون عن رضاهم الكبير تجاه التخفيضات وتنوع المعروضات مؤكدين سعادتهم بأن المعارض توفر لهم احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.