قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
المعاناة تتفاقم.. الأونروا تحذر من استهداف الاحتلال للأبراج السكنية بغزة
رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة المقرر على الصف الأول الثانوي 2026
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
الأرصاد: تحسن ملحوظ في الطقس ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية
موعد مباراة الزمالك المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في دوري نايل
بي بي توقع مذكرة تفاهم لحفر 5 آبار غاز في البحر المتوسط بدءًا من 2026
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 9 سبتمبر 2025
ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟
ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم
مناشدة عاجلة من صحة غزة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدين قتـ.ـل المدنيين في غزة وتدعو لحشد الدعم العاجل للنازحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟

الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية
عزة عاطف

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة تتعلق بقطاع السيارات، تمنح إعفاءات وتخفيضات جمركية مهمة، مقابل زيادة اليابان مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

تخفيض الرسوم الجمركية من 27.5% إلى 15%

في الفترة الماضية، خضعت شركات تصنيع السيارات اليابانية لرسوم جمركية مرتفعة بلغت 27.5% على السيارات وقطع الغيار المصدرة إلى الولايات المتحدة.

لكن بموجب الاتفاق الجديد، سيتم تخفيض هذه الرسوم إلى 15% فقط، وهو ما سيخفف العبء على الشركات اليابانية والمستهلكين في السوق الأمريكي. 

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 7 أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من سبتمبر.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة نيكي آسيا، قام أكثر من 80% من مصنعي قطع غيار السيارات في اليابان بتحميل العملاء تكلفة الرسوم الإضافية، فيما يخطط آخرون لاتخاذ الخطوة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الشركات كانت قد امتنعت عن رفع الأسعار في أبريل الماضي، لكن بعد مرور نحو ستة أشهر، أصبح من الصعب استيعاب هذه الأعباء دون تمريرها للمستهلك النهائي.

في المقابل، التزمت اليابان بزيادة وارداتها من الأرز، الذرة، فول الصويا، الأسمدة، والإيثانول الحيوي من الولايات المتحدة بنسبة 75%، بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا.

تعتبر هذه الخطوة مكسبًا كبيرًا للمزارعين الأمريكيين الذين يسعون لتوسيع أسواق صادراتهم.

يشمل جزء آخر من الاتفاقية تسهيلات للسيارات الأمريكية المصدرة إلى السوق الياباني، حيث لن تطلب منها اجتياز اختبارات إضافية طالما أنها تحمل شهادات السلامة الأمريكية. 

يتوقع هذا البند أن يشجع شركات السيارات الأمريكية على زيادة صادراتها إلى اليابان.

من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخفض حدة التوترات التجارية التي سادت الأشهر الماضية. كما سيسهم في تخفيف الضغط على المستهلكين الأمريكيين، مع فتح أسواق أوسع أمام المزارعين الأمريكيين، وتوفير فرص أكبر للشركات اليابانية في المنافسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 

اليابان الرسوم الجمركية رسوم ترامب الجمركية سيارات السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ترشيحاتنا

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

بالصور

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟

الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة
سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة
سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة

فيديو

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد