ختام مميز لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وسط أجواء فنية وثقافية رفيعة

قالت نورهان عجيزة، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الستار أسدل على الدورة الحالية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في حفل فني احتضنه مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور بارز من رموز الثقافة والمسرح العربي والدولي، وتوّج المهرجان فعالياته بتوزيع الجوائز على العروض الفائزة، بعد منافسة بين 18 عرضًا ضمن المسابقة الرسمية، منها "الجريمة والعقاب" و"رماد من زمن الفتوة"، كما شارك العرض المصري "هل تراني الآن" خارج المسابقة، بينما تم تكريم عدد من أعضاء اللجان التنفيذية، وتقديم شهادات تقدير لأعمال مسرحية من مختلف دول العالم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المهرجان، الذي جاء برعاية المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح، ومنظمة "يونيسف"، والاتحاد الأوروبي، شهد على مدار أسبوع كاملاً مجموعة من الفعاليات والورش الفنية والنقاشات النقدية، التي ناقشت أحدث التجارب المسرحية العالمية، واختتمت الفعاليات بعرض فيلم قصير وثق أبرز لحظات الدورة، في مشهد يعكس الزخم الإبداعي الذي شهده الحدث.

وتابعت أن ختام المهرجان يؤكد مكانة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كأحد أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة، من خلال دوره في خلق فضاء للحوار الفني والتواصل بين الشعوب، كما منح الجمهور المصري والعربي فرصة نادرة للاطلاع على أحدث التيارات المسرحية المعاصرة، في إطار يعزز من الحضور الثقافي لمصر على الساحة الإقليمية والدولية.