محافظ البحر الأحمر: افتتاح المستشفى العام الجديدة بالغردقة قريبًا

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد مرحلة جديدة من التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنظومة الطبية باعتبارها أحد أهم ركائز الحياة الكريمة للمواطنين ودعم مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

وتفقد المحافظ صباح اليوم المستشفى العام الجديدة بمدينة الغردقة لمتابعة اللمسات النهائية استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المستشفى يضم 6 غرف عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بسعة 18 سرير، بما يساهم في تخفيف الضغط عن مستشفى الغردقة العام.

وأضاف حنفي أن افتتاح المستشفى العام الجديدة يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، لافتًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير بنية تحتية صحية تضاهي المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين والزائرين على حد سواء.

ورافق المحافظ خلال الجولة السيد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة واللواء ايهاب رافت مستشار السيد المحافظ للمدن والمديريات واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واللواء محمد عبد العاطى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد المحافظ واللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب والدكتور اسماعيل العربى مدير مديرية الصحة.

كما أعلن المحافظ أن مستشفى الغردقة العام سيخضع لأعمال تطوير وتجديد شامل وفق أحدث المعايير الطبية، مشددًا على أن المشروع يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات.

ولضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع، وجه المحافظ بسرعة نقل العيادات الخارجية بشكل مؤقت إلى مبنى معهد التمريض بالدور الأرضي، حتى الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى العام.

واختتم اللواء عمرو حنفي تصريحاته مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمحافظة البحر الأحمر، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم مكانة الغردقة عالميًا.