قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء: سفينة على الأرجح وراء قطع كابلات البحر الأحمر وانقطاع الإنترنت
ضابط إسرائيلي ينهى حياته في يوم زفافه والعثور على جثته بمنزله
الهلال الأحمر يدفع بـ2800 طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة
وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي
تسجيل 6 حالات وفاة بقطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: افتتاح المستشفى العام الجديدة بالغردقة قريبًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد مرحلة جديدة من التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنظومة الطبية باعتبارها أحد أهم ركائز الحياة الكريمة للمواطنين ودعم مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

وتفقد المحافظ صباح اليوم المستشفى العام الجديدة بمدينة الغردقة لمتابعة اللمسات النهائية استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المستشفى يضم 6 غرف عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بسعة 18 سرير، بما يساهم في تخفيف الضغط عن مستشفى الغردقة العام.

وأضاف حنفي أن افتتاح المستشفى العام الجديدة يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، لافتًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير بنية تحتية صحية تضاهي المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين والزائرين على حد سواء.

ورافق المحافظ خلال الجولة السيد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة واللواء ايهاب رافت مستشار السيد المحافظ للمدن والمديريات واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واللواء محمد عبد العاطى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد المحافظ واللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب والدكتور اسماعيل العربى مدير مديرية الصحة.

كما أعلن المحافظ أن مستشفى الغردقة العام سيخضع لأعمال تطوير وتجديد شامل وفق أحدث المعايير الطبية، مشددًا على أن المشروع يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات.

ولضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع، وجه المحافظ بسرعة نقل العيادات الخارجية بشكل مؤقت إلى مبنى معهد التمريض بالدور الأرضي، حتى الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى العام.

واختتم اللواء عمرو حنفي تصريحاته مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمحافظة البحر الأحمر، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم مكانة الغردقة عالميًا.

محافظة البحررالاحمر محافظ البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة عمرو حن محافظ البحر الاحجمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور: استعدوا عشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا

نور إيهاب ويوسف عمر

مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو».. نور إيهاب ويوسف عمر بطلا الحكاية الأخيرة

محمد رمضان

محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل جديد.. تفاصيل

بالصور

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

طريقة عمل كب كيك للانش بوكس

طريقة عمل كب كيك للانش بوكس
طريقة عمل كب كيك للانش بوكس
طريقة عمل كب كيك للانش بوكس

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد