ليفربول يكشف عن الطقم الثالث “التسعينياتي”.. وصلاح يتصدر الإعلان "صور"

أزاح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، الستار عن الطقم الثالث لفريقه الأول لكرة القدم لموسم 2025/26، في حملة دعائية تصدرها النجم المصري وقائد الفريق محمد صلاح.

وجاء التصميم الجديد من توقيع شركة "أديداس" العالمية، باللون الأخضر البحري الأنيق، مستلهمًا تفاصيله من أطقم ليفربول الكلاسيكية في حقبتي التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حيث تعود إلى الأذهان قمصان تاريخية مثل قميص "كاندي" الشهير بخطوطه الجانبية على الكتفين، والطقم الأخضر لموسم 2008/09 الذي تألق فيه نجوم كبار مثل ستيفن جيرارد وفرناندو توريس.

ويتميز الطقم الثالث الجديد بدمج رائع بين عناصر التصميم الكلاسيكي والتقنيات العصرية، مع عودة شعار "التريفويل" الشهير لأديداس وتدرجات لونية حيوية تمنح القميص طابعًا جريئًا يعكس هوية النادي وتاريخه العريق.

ويُعد هذا القميص ختامًا لثلاثية مميزة من أطقم ليفربول لموسم 2025/26، بعد أن نال قميصا "الملعب" و"الخارج" إعجاب الجماهير والنقاد، فيما يرى كثيرون أن الطقم الثالث هو الأبرز، بفضل توازنه المثالي بين التراث الكروي والتجديد البصري.