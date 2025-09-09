قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أخبار العالم

لأول مرة.. إسرائيل تعلن قبولها بمقترح ترامب للصفقة في غزة

نزوح قسري لأهالي غزة من المدينة
القسم الخارجي

في تطور وصفه مراقبون بالتحول المفصلي في مسار الحرب الدائرة منذ ما يقارب العامين، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال وافقت، وللمرة الأولى، على مقترح أمريكي تقدم به الرئيس دونالد ترامب لإنهاء عملياتها العدوانية علي قطاع غزة، مقابل صفقة تبادل للأسرى تتضمن إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وبحسب التفاصيل الأولية، ينص المقترح على الإفراج عن 48 أسيرًا إسرائيليًا في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم أصحاب أحكام عالية وقيادات بارزة. كما يتضمن المقترح انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة غزة ووقف العمليات العسكرية، تمهيدًا لبدء مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وحركة حماس برعاية واشنطن.

خسائر إنسانية فادحة

يأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أصعب مراحله منذ اندلاع الحرب. فقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء ارتفع خلال الساعات الماضية إلى 25 شخصًا، بينهم ستة كانوا بانتظار المساعدات قرب خان يونس، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض. 

كما بلغ عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية منذ بداية الحرب 399 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا، وسط تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية نتيجة التهجير القسري واستهداف مخازن الأدوية.

رفض شعبي للتهجير

ميدانيًا، يواصل جيش الاحتلال إصدار أوامر جديدة لإخلاء مدينة غزة باتجاه ما يسميه "منطقة إنسانية" في خان يونس، فيما خرجت تظاهرات حاشدة ترفض النزوح والتهجير القسري. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في أرضهم ويرفضون مغادرتها رغم القصف والمجاعة.

حماس تدرس المقترح

على الجانب الآخر، أفادت تقارير إعلامية أن حركة حماس تدرس الرد على المقترح الأمريكي بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت التقارير أن تسليم "الأحياء والأموات" خلال 48 ساعة، كما ينص الاتفاق، يمثل تحديًا كبيرًا في ظل حجم الدمار والعمليات العسكرية، الأمر الذي يجعل التوصل إلى صيغة تنفيذية أكثر تعقيدًا.

ضغط داخلي في إسرائيل

بدوره، يشهد الداخل الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة لإتمام الصفقة، إذ طالبت هيئة عائلات الأسرى بعدم إفشالها "قبل فوات الأوان"، مشيرة إلى أن المجتمع الإسرائيلي لن يتعافى من تبعات الحرب دون استعادة الأسرى. كما كشف استطلاع للرأي أن 47٪ من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب الكامل من قطاع غزة إذا كان ذلك شرطًا لعودة الأسرى.

ترامب غزة نتنياهو الاحتلال إسرائيل

