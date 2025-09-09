قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسين خضير: مراسي البحر الأحمر مشروع استراتيجي يدعم التنمية السياحية والاقتصادية

فريدة محمد

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز السياحة والبنية التحتية في مصر، ويُسهم في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية كوجهة جاذبة على مدار العام، ضمن رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية الشاملة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن المشروع يتم بالشراكة مع شركتين عربيتين رائدتين ويستهدف استثمار أكثر من 900  مليار جنيه مصري، على مساحة تصل إلى 10  ملايين متر مربع. وأضاف أن المشروع يضم أكثر من 4000  غرفة وشقة فندقية، ما يضاعف الطاقة الفندقية في المنطقة ويعزز القدرة على استقطاب السياح المحليين والدوليين.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 150  ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 25  ألف وظيفة دائمة مع بدء التشغيل، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للمشروع على تنشيط الأسواق المحلية وقطاعات النقل والفنادق والخدمات المرتبطة.

وقال خضير، إن المشروع سيُسهم في زيادة الإيرادات السياحية من خلال دمج عناصر فندقية وسكنية وترفيهية وثقافية، ويعمل على تنشيط مطار الغردقة وميناء سفاجا، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز التنويع في مصادر الدخل القومي.

وأضاف النائب، أن مصر حصلت على تصنيفات دولية متميزة، حيث جاءت في المركز الـ24 عالميًا كواحدة من أفضل الوجهات السياحية وفق تصنيف CEOWORLD لعام 2025، وحققت نموًا بنسبة 21%  في أعداد السياح خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، ما يعكس جاذبية مصر المتنامية على الصعيد العالمي.

واختتم الدكتور حسين خضير أن المشروع يمثل منصة شاملة للاستثمار في السياحة الفاخرة والفنادق والمرافق البحرية، ويتيح للمستثمرين المحليين والعرب فرصًا كبيرة للمشاركة في تنمية القطاع، مع تعزيز مكانة مصر سياحيًا واقتصاديًا على المستوى الدولي، وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة.

حسين خضير مجلس الشيوخ مراسي البحر الأحمر

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل الناجتس
