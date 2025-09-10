قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
تحقيقات وملفات

الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة

رنا أشرف

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، سلسلة انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لقيادات بارزة من حركة حماس في عملية وصفت بأنها “الأعنف والأكثر جرأة” داخل الأراضي القطرية.

وأقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن العملية، مشيرة إلى أنها نفذت بدقة عبر سلاح الجو، في خطوة اعتبرتها قطر “اعتداءً سافرًا على سيادتها”، وندد بها المجتمع الدولي باعتبارها تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة، ويضع جهود الوساطة القائمة أمام اختبار بالغ التعقيد.

هاني سليمان: الغارة الإسرائيلية في الدوحة تحول خطير في قواعد الاشتباك ويهدد مستقبل المفاوضات

قال الخبير السياسي هاني سليمان إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس في الدوحة تمثل تحولًا نوعيًا وخطيرًا في قواعد الاشتباك، مؤكدًا أن اختيار إسرائيل للتوقيت والمكان يحمل دلالات واضحة على أنها لم تعد تبالي بالاعتبارات الدولية أو ردود الأفعال المتوقعة، بل يضع نتنياهو نصب عينيه فقط تحقيق أهدافه بعيدًا عن أي حسابات.

وأكد سليمان أن العملية تجسد خرقًا سافرًا للسيادة والقانون الدولي، فضلًا عن أنها تمس بشكل مباشر علاقات إسرائيل مع دول إقليمية مؤثرة، لافتًا إلى أن قطر ليست دولة عادية وإنما لعبت دور الوسيط في العديد من جولات التفاوض، بل واستضافت وفودًا إسرائيلية في أوقات سابقة. 

وشدد على أن استهداف الدوحة سيترك تداعيات خطيرة على مسار المفاوضات بعد إعلان قطر تعليق وساطتها، وهو ما ينعكس سلبًا على المشهد الدبلوماسي والسياسي ويؤثر كذلك على العلاقات الإسرائيلية–القطرية والإسرائيلية–العربية.

وأوضح سليمان أن قطر قد تتخذ إجراءات متشددة في علاقاتها مع إسرائيل، وأن التوتر قد يمتد بدرجة معينة ليشمل علاقتها بالولايات المتحدة، خاصة مع ما تردد عن وجود طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية في الأجواء بالتزامن مع العملية. وأضاف أن “استهداف قيادات حماس داخل الأراضي القطرية عمل غير مسبوق يمثل نقلة خطيرة في قواعد الاشتباك ويعبر عن مزيد من العداء الإسرائيلي لمكونات عربية ذات ثقل سياسي ودبلوماسي مهم”.

وأشار إلى أن قواعد الاشتباك التقليدية التي اعتادتها إسرائيل في صراعاتها مع حماس أو حزب الله أو حتى إيران، كانت تدور في مناطق نفوذ هذه القوى، لكن نقل العمليات إلى عواصم عربية ليست طرفًا مباشرًا في الصراع يمثل تهديدًا كبيرًا.

وقال إن “القيام بهذا العمل داخل قطر لا يعني استهداف الدوحة فقط، وإنما يوجه إنذارًا لبقية دول الخليج وربما الدول العربية الأخرى، وكأن إسرائيل تمهد لتوسيع دائرة انتهاكاتها دون الاعتراف بوجود خطوط حمراء”.

وأضاف سليمان أن هذا الانتهاك الجسيم ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل الوساطة القطرية في الملف الفلسطيني، مرجحًا أن تنسحب الدوحة من جهودها، ما سيؤدي إلى زيادة التوتر مع إسرائيل وربما يؤثر على علاقاتها مع واشنطن.

وأكد أن إسرائيل باتت في مرحلة فارقة، حيث تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة باستمرار ورسم خطوط حمراء جديدة، مستفيدة من الدعم الأمريكي المباشر وعجز المجتمع الدولي. 

وحذر من أن هذه المغامرات الإسرائيلية قد لا تقتصر على قطر أو دول الخليج فقط، بل من المحتمل أن تمتد إلى مصر أيضًا، معتبرًا أن “نتنياهو يخوض مقامرة محفوفة بالمخاطر قد تترتب عليها عواقب وخيمة”



 

