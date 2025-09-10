قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الإبادة الجماعية.. نجوم السينما العالمية يوقعون تعهدًا لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية| تفاصيل

ولاء خنيزي

وقّع أكثر من 1200 شخصية من عالم السينما والتلفزيون، بينهم فائزون بجوائز الأوسكار والبافتا والإيمي والسعفة الذهبية، على تعهد يقضي برفض التعاون مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية المتورطة في ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

أسماء لامعة في قائمة الموقعين

تضم قائمة الموقعين على التعهد عدداً من أبرز المخرجين العالميين مثل: يورجوس لانثيموس، آفا دوفيرناي، آدم ماكاي، بوتس رايلي، إيما سيلجمان، جوشوا أوبنهايمر، ومايك لي.

كما شملت القائمة ممثلين عالميين من بينهم: إيما ستون، أوليفيا كولمان، آيو إيديبيري، ليلي غلادستون، مارك روفالو، هانا إينبيندر، بيتر سارسجارد، إيمي لو وود، بابا إيسيدو، جايل جارسيا بيرنال، ريز أحمد، ميليسا باريرا، سينثيا نيكسون، تيلدا سوينتون، خافيير بارديم، جو ألوين، وجوش أوكونور.

نص التعهد ومجالات المقاطعة

جاء في بيان التعهد، الذي نشرته منظمة "عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين"، أن صور التواطؤ تشمل:

  • تبييض أو تبرير سياسات الإبادة الجماعية والفصل العنصري.
  • الشراكة مع الحكومة الإسرائيلية المتورطة في هذه الانتهاكات.

ويشمل ذلك مقاطعة المهرجانات السينمائية الإسرائيلية مثل: مهرجان القدس السينمائي، مهرجان حيفا السينمائي الدولي، مهرجان دوك أفيف، ومهرجان تل أبيب السينمائي.

موقف أخلاقي في لحظة حرجة

أكّد البيان أن "هذه اللحظة الحرجة من الأزمة، حيث تُسهم العديد من الحكومات في المذبحة الجارية في غزة، تستدعي منّا مواجهة التواطؤ بكل أشكاله".

وأشار المنظمون إلى أن هذا الإعلان استُلهم من تجربة "صانعي الأفلام المتحدين ضد الفصل العنصري" التي أسسها جوناثان ديمي ومارتن سكورسيزي عام 1987 لمقاطعة السينما في جنوب أفريقيا إبّان نظام الفصل العنصري.

انتقادات لمؤسسات السينما الإسرائيلية

ذكرت منظمة "عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين" أن معظم شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي الإسرائيلية، ووكلاء المبيعات، ودور العرض، لم تعترف يوماً بالحقوق المشروعة والمعترف بها دولياً للشعب الفلسطيني.

أصوات داعمة

من جانبه، قال الممثل هانا إينبيندر: "ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يصدم الضمير، وبصفتي مواطناً أمريكياً يهودياً تُسهم ضرائبي بشكل مباشر في تمويل الهجوم الإسرائيلي على غزة، أشعر بواجب أخلاقي لبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، في ظل فشل قادتنا، يجب أن يتقدم الفنانون ويرفضوا التواطؤ".

السينما نجوم السينما المؤسسات الإسرائيلية التلفزيون جوائز الأوسكار

