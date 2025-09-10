تفاصيل ترتيبات الأهلي للجمعية العمومية الخاصة

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي مع مديري الأفرع والإدارات والقطاعات التنفيذية، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة، المقرر إقامتها يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

واكد سعد شلبي أهمية توفير كل سبل الراحة للأعضاء وتهيئة الأجواء الملائمة لضمان مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي، بما يليق بمكانة الأهلي، مشددًا على أن النادي حريص على أن تكون الصورة التي يظهر بها أعضاؤه في هذا اليوم الاستثنائي على أعلى درجة من التنظيم والاحترافية. وأوضح أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي تنفيذًا لقرار وزارة الشباب والرياضة، بتوفيق أوضاع الأندية وفق التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة، مشيرًا إلى أن الأهلي يلتزم بكافة الضوابط القانونية والإجرائية، انطلاقًا من مسؤوليته المؤسسية ودوره الريادي.

وناقش الاجتماع أيضًا تنفيذ خطة شاملة لخدمة الأعضاء خلال ذلك اليوم، بداية من تسهيل عملية التسجيل والحضور، وتوفير كراسي لكبار السن وذوي الهمم، وتعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية، وتوفير وسائل نقل من فروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار السيارات بجوار النادي، وخدمات ترفيهية للأسر والأطفال بما يجعل المشاركة أكثر سهولة وفاعلية.

واختتم المدير التنفيذي بالتأكيد على أن الأهلي يضع كل إمكاناته في خدمة هذا الحدث الكبير، إيمانًا بأن الجمعية العمومية تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، ودورًا مهمًّا في إقرار لائحته الأساسية، مشددًا على أن يوم الجمعية سيكون مناسبة لتجسيد روح الانتماء والمسؤولية التي يتحلى بها أبناء الأهلي في رسم مستقبل ناديهم.