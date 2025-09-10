قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل ترتيبات الأهلي للجمعية العمومية الخاصة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي مع مديري الأفرع والإدارات والقطاعات التنفيذية، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة، المقرر إقامتها يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
واكد سعد شلبي أهمية توفير كل سبل الراحة للأعضاء وتهيئة الأجواء الملائمة لضمان مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي، بما يليق بمكانة الأهلي، مشددًا على أن النادي حريص على أن تكون الصورة التي يظهر بها أعضاؤه في هذا اليوم الاستثنائي على أعلى درجة من التنظيم والاحترافية. وأوضح أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي تنفيذًا لقرار وزارة الشباب والرياضة، بتوفيق أوضاع الأندية وفق التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة، مشيرًا إلى أن الأهلي يلتزم بكافة الضوابط القانونية والإجرائية، انطلاقًا من مسؤوليته المؤسسية ودوره الريادي.
وناقش الاجتماع أيضًا تنفيذ خطة شاملة لخدمة الأعضاء خلال ذلك اليوم، بداية من تسهيل عملية التسجيل والحضور، وتوفير كراسي لكبار السن وذوي الهمم، وتعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية، وتوفير وسائل نقل من فروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار السيارات بجوار النادي، وخدمات ترفيهية للأسر والأطفال بما يجعل المشاركة أكثر سهولة وفاعلية.
واختتم المدير التنفيذي بالتأكيد على أن الأهلي يضع كل إمكاناته في خدمة هذا الحدث الكبير، إيمانًا بأن الجمعية العمومية تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، ودورًا مهمًّا في إقرار لائحته الأساسية، مشددًا على أن يوم الجمعية سيكون مناسبة لتجسيد روح الانتماء والمسؤولية التي يتحلى بها أبناء الأهلي في رسم مستقبل ناديهم.

النادي الأهلي سعد شلبي لائحة النظام السااسي الاهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

عبدالصمد ماهر

وزير الصحة يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة تطوير هيكل الوزارة

محاضرة مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”

وزير الزراعة

وزير الزراعة: إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية في إفريقيا

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد