المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
برلمان

دفاع النواب: خطط نتنياهو الاجراميه ستعجل بالقضاء علي اسرائيل نفسها

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري
فريدة محمد

ادان اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، مؤكدة أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال يعكس عقلية مريضة تُقامر باستقرار المنطقة وأمنها، وتُثبت للعالم أن إسرائيل لا تعرف سوى لغة الدم والخراب.

واكد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين اليوم ، ان خطط بنيامين نتنياهو الاجراميه المتهورة لن تجلب له ولحكومته سوى الكارثة، ستعجل ولن تنتهي إلا بالقضاء على إسرائيل ذاتها من الداخل، فدولة تُبنى على العدوان وتعيش على أنقاض الآخرين مصيرها الانهيار والزوال.

 اسرائيل مهما حاولت التوسع أو التمادي في إرهابها

منوها بان تصرفات تل ابيب باتت عبئًا على المنطقة والعالم ، إذ تدفع الجميع نحو الهاوية والانهيار، بسياستها التي حولت الشرق الأوسط إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة ، موضحاً بان اسرائيل مهما حاولت التوسع أو التمادي في إرهابها، فإن ساعة الحقيقة قادمة لا محالة، وسيعلم نتنياهو أن أحلامه ستتحول إلى كابوس يقضي على كيانه من الداخل قبل الخارج

وشدد وكيل دفاع النواب ، ان استهداف قطر أو أي دولة عربية لن يمر دون حساب، وأن هذه الجريمة العدوانية ستزيد من إصرار الشعوب العربية على مواجهة إسرائيل وفضح وجهها الإرهابي، حتى تدرك أن زمن العربدة انتهى، وأن وحدة الصف العربي قادرة على إسقاط أوهام الاحتلال ومخططاته السوداء.

وشدد ابراهيم المصري بالموقف المصري الصارم والبيان الواضح الذي صدر رفضًا للعدوان، مؤكدة أن القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت مجددًا التزامها التاريخي بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، ودعمها الثابت للاستقرار الإقليمي في مواجهة المخططات الإسرائيلية المتهورة.

العدوان الإسرائيلي اللواء إبراهيم المصري مجلس النواب دولة قطر

