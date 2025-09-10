أحمد عبد القادر يشترط المشاركة.. والأهلي يرد بقرار مفاجئ

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات ملف أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور أن اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخراً، كما شارك في المباراة الودية التي خاضها الأهلي مساء أمس، الثلاثاء، أمام فريق الشباب.

وقال إن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر عقد جلسة مع عبد القادر خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه النهائي داخل الفريق.

وأكد الغندور أن اللاعب تلقى عروضًا من أندية في الدوري الليبي، وهو ما دفع مسئولي الأهلي لفتح ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

وأضاف أن عبد القادر أبدى ترحيبه بالجلوس مع الإدارة، لكنه اشترط معرفة موقفه من المشاركة في المباريات القادمة، قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن التجديد.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تدرس بيع اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم، حال فشلت مفاوضات التجديد، لتجنب رحيله المجاني بنهاية عقده.