الطاقة الشمسية تضيء مستقبل جنوب سيناء.. 35 ميجاوات لدعم التنمية والقرى البدوية

​تعتزم محافظة جنوب سيناء إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 35 ميجاوات، في إطار خطتها لدعم مشروعات التنمية المستدامة والتجمعات البدوية في المحافظة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع عُقد في مدينة شرم الشيخ ترأسه ض اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمهندس إبراهيم سمير خفاجي، المدير التنفيذي لتحالف شركتي "انترو" و"جيلا".

​خلال الاجتماع، تم الاتفاق على توزيع القدرة الإنتاجية للمحطات الجديدة على النحو التالي: 15 ميجاوات في مدينة دهب، بهدف تشغيل منظومة الصرف الصحي ودعم المشروعات السياحية، بالإضافة إلى 20 ميجاوات في مدينة شرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"، لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

​كما تقرر تنفيذ ثلاث محطات طاقة شمسية صغيرة لتغذية آبار المياه الصالحة للشرب في التجمعات البدوية النائية التي تفتقر إلى مصادر الكهرباء، وتشمل هذه المحطات قرية الرملة بمدينة أبو زنيمة، وقرية النقب بمدينة طابا، وتجمع السلفا بمدينة رأس سدر.

وقد وجه المحافظ بضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذه المحطات.

​في السياق نفسه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء سيناء أهمية دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية كبرى بالتعاون مع شركة كهرباء القناة، بهدف تغذية المناطق الصناعية في مدينتي الطور وأبو زنيمة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف شركتي "انترو" و"جيلا" كان قد نفذ بالفعل محطات طاقة بقدرة إجمالية بلغت 10 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27. وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في التوسع باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية ويعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية صديقة للبيئة.