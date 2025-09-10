المؤتمر: الوساطة المصرية في الملف النووي الإيراني ترسخ مكانة القاهرة كضامن للاستقرار الإقليمي

أشادت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، بالدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في إنجاح المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن نجاح الوساطة المصرية يعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية ومكانة مصر الاستراتيجية كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأوضحت “سالم” في تصريحات لها اليوم، أن استضافة مصر لهذه المفاوضات وما أفضت إليه من اتفاق تاريخي، يبرهن على قدرة القاهرة على إدارة الملفات المعقدة بمهارة سياسية ودبلوماسية عالية، ويعزز من موقعها كفاعل رئيسي في صياغة الحلول للأزمات الدولية.

وأضافت أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاتفاق تمثل رسالة واضحة بأن مصر تسعى دومًا إلى خفض التصعيد وإرساء مسارات الحوار البناء، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من التوتر والصراع، ويفتح المجال أمام عودة المفاوضات الجادة بشأن البرنامج النووي الإيراني.