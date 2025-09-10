قيادي بالمؤتمر: استهداف الاحتلال للأراضي القطرية تطور خطير يهدد استقرار المنطقة

أعرب الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، عن إدانته الكاملة للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي القطرية، والذي استهدف اجتماعًا يضم قيادات فلسطينية في الدوحة، واصفًا ما جرى بأنه اعتداء سافر وتطور خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد “جودة” في تصريحات له اليوم، أن المساس بسيادة دولة قطر الشقيقة يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا فجًا للأعراف الدبلوماسية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى إشعال التوتر وتعقيد مساعي التهدئة.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر على أن مصر تساند قطر بشكل كامل في مواجهة هذه التجاوزات، إيمانًا منها بوحدة المصير العربي وضرورة التنسيق المشترك للتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض أي جهود للحل السياسي.

وطالب “جودة” المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وفرض آليات واضحة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدًا أن التغاضي عن مثل هذه الأفعال يفتح الباب واسعًا أمام مزيد من الفوضى وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.