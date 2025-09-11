قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني يدعو نظيره الأمريكي الاضطلاع بدور مشترك لضمان السلام بالعالم

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن على بكين وواشنطن الاضطلاع بدور مشترك لضمان السلام والازدهار على الصعيد العالمي، والتعاون في مواجهة التحديات الدولية، بما يتناسب مع مكانتهما كقوتين كبريين في النظام الدولي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأوضح وانغ أن "السفينتين العملاقتين"، في إشارة إلى الصين والولايات المتحدة، بحاجة إلى الإبحار معا بثبات دون انحراف عن المسار أو فقدان للزخم، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – التمسك بالتوجيه الاستراتيجي الذي حدده رئيسا البلدين، والعمل على تنفيذ التوافقات الكبرى التي تم التوصل إليها بينهما دون إخلال أو مساومة.

وأشار الوزير الصيني إلى أن استمرار الزخم الإيجابي للعلاقات الثنائية يتطلب إدارة الخلافات بروح المسؤولية، وتعزيز قنوات الحوار، واستكشاف مجالات تعاون واقعية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أمام التنمية المشتركة، مؤكدا أن "دبلوماسية رئيس الدولة" تظل ركيزة محورية في توجيه العلاقات الصينية-الأمريكية نحو الاستقرار.

ويأتي هذا الاتصال في ظل مرحلة دقيقة يشهدها المشهد الدولي، حيث تفرض التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية تحديات غير مسبوقة، ما يضاعف من الحاجة إلى تواصل مباشر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

 وفي هذا السياق، ترى بكين أن التفاهم مع واشنطن لا يقتصر على مصلحة البلدين فحسب، بل يمثل عنصرا أساسيا لضمان توازن النظام العالمي برمته.

كما أن التركيز الصيني على التعاون العملي يعكس إدراكا متزايدا بأن المنافسة الحادة بين القوتين، إذا لم تُضبط بإطار من الحوار والاتفاقات الاستراتيجية، قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة تضر بالاستقرار العالمي. ولذلك، فإن دعوة وانغ يي تعبر عن محاولة صينية لتثبيت أرضية مشتركة يمكن أن تُبنى عليها تفاهمات مستقبلية تضمن الحد الأدنى من التنسيق الدولي بين بكين وواشنطن.

وزير الخارجية الصيني وزير الخارجية الأمريكي الصين والولايات المتحدة اوكرانيا بحر الصين الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

هاجر السراج

هاجر السراج تحتفل بزفافها: تزوجت من صديقي وحب حياتي

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين ترد على سلوم حداد: أين هي الأعمال التاريخية والدينية؟

أشرف زكي

تفاصيل لقاء أشرف زكي مع الفرق المستقلة على مسرح النهار

بالصور

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد