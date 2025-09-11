وزير الخارجية الصيني يدعو نظيره الأمريكي الاضطلاع بدور مشترك لضمان السلام بالعالم

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن على بكين وواشنطن الاضطلاع بدور مشترك لضمان السلام والازدهار على الصعيد العالمي، والتعاون في مواجهة التحديات الدولية، بما يتناسب مع مكانتهما كقوتين كبريين في النظام الدولي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأوضح وانغ أن "السفينتين العملاقتين"، في إشارة إلى الصين والولايات المتحدة، بحاجة إلى الإبحار معا بثبات دون انحراف عن المسار أو فقدان للزخم، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – التمسك بالتوجيه الاستراتيجي الذي حدده رئيسا البلدين، والعمل على تنفيذ التوافقات الكبرى التي تم التوصل إليها بينهما دون إخلال أو مساومة.

وأشار الوزير الصيني إلى أن استمرار الزخم الإيجابي للعلاقات الثنائية يتطلب إدارة الخلافات بروح المسؤولية، وتعزيز قنوات الحوار، واستكشاف مجالات تعاون واقعية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أمام التنمية المشتركة، مؤكدا أن "دبلوماسية رئيس الدولة" تظل ركيزة محورية في توجيه العلاقات الصينية-الأمريكية نحو الاستقرار.

ويأتي هذا الاتصال في ظل مرحلة دقيقة يشهدها المشهد الدولي، حيث تفرض التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية تحديات غير مسبوقة، ما يضاعف من الحاجة إلى تواصل مباشر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي هذا السياق، ترى بكين أن التفاهم مع واشنطن لا يقتصر على مصلحة البلدين فحسب، بل يمثل عنصرا أساسيا لضمان توازن النظام العالمي برمته.

كما أن التركيز الصيني على التعاون العملي يعكس إدراكا متزايدا بأن المنافسة الحادة بين القوتين، إذا لم تُضبط بإطار من الحوار والاتفاقات الاستراتيجية، قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة تضر بالاستقرار العالمي. ولذلك، فإن دعوة وانغ يي تعبر عن محاولة صينية لتثبيت أرضية مشتركة يمكن أن تُبنى عليها تفاهمات مستقبلية تضمن الحد الأدنى من التنسيق الدولي بين بكين وواشنطن.