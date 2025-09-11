قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فرعيات المعلمين تواصل شرح منظومة البكالوريا لأعضائها بالمحافظات

أعضاء نقابات المهن التعليمية بشرق القاهرة
أعضاء نقابات المهن التعليمية بشرق القاهرة
الديب أبوعلي

واصلت النقابات الفرعية للمعلمين تنظيم فعاليات توضيح كل المعلومات حول منظومة البكالوريا، وذلك تنفيذا لتكليفات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالإجابة على استفسارات المعلمين بشأن المنظومة الجديدة المقرر تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونظمت النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة لقاء جديدا حول نظام البكالوريا المصرية بمشاركة عدد كبير من المعلمين بالمطرية والمرج وعين شمس، وحضور قيادات النقابة العامة للمعلمين ورؤساء الفرعيات واللجان النقابية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بشرق القاهرة .

وجاء اللقاء في إطار حرص النقابة على رفع وعي المعلمين بالفرص التعليمية المتاحة للطلاب طبقا لمنظومة البكالوريا، ومساعدة الطلاب على اختيار المسار الدراسي الأنسب لقدراتهم وطموحاتهم.

وشهد الملتقى مناقشات مثمرة بين الحضور، الذين تبادلوا الآراء حول كيفية تطبيق نظام البكالوريا، وما قد يواجهه من تحديات، إضافة إلى مقترحات عملية لدعم التطوير وإنجاحه.

وأوضح محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، أن نظام البكالوريا يمثل فرصة حقيقية للطالب تمكنه من تحقيق حلمه ودخول الكلية التى يريدها من خلال فرص امتحانية متعددة، ويتماشى مع كل أنظمه التعليم الدولية.

وأضاف وكيل النقابة العامة، أن الهدف الأساسى من البكالوريا هو القضاء على فكرة الفرصة الواحدة الموجود في الثانوية العامة التقليدية، وتقضى البكالوريا على فكرة القلق والتوتر لدى الطالب والأسرة من اخفاق وضياع أحلامهم بسبب الثانوية العامة.

وأكد د. ياسر عرفات، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن شهادة البكالوريا شهادة معتمدة دوليا، لأنها معتمدة فى الأساس من الدولة المصرية، وأن ما يثار من عدم اعتماد البكالوريا في أي دولة خارج مصر هو عار تماما من الصحة.

ونبه الأمين العام لنقابة المعلمين، لأهمية دور المعلم في توضيح كل الاستفسارات لطلابه، وأن يكون نبراسا لهم في توضيح الحقائق، بعيدا عن الشائعات.

وأشار سيد آدم، أمين صندوق الزمالة ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، إلى أن الندوة تعكس اهتمام النقابة بطرح كل ما هو جديد في مجال التعليم، وتوفير المعلومات الكاملة للمعلمين وأولياء الأمور لاتخاذ قرارات واعية تخص مستقبل أبنائهم.

وأضاف أمين صندوق الزمالة، أن ما يحدث من تطوير واعتماد شهادة البكالوريا المصرية، هو في الأساس جهود كبيرة من الدولة بتوفير تعليم يتماشي مع أنظمة التعليم الدولية، التي تمنح الطالب فرص متعددة لتحقيق طموحاته واختيار ما يناسب مهاراته وقدراته.

وقدم أحمد شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، شرحا  تفصيليا حول نظام البكالوريا، موضحاً أن نظام البكالوريا يتيح للطلاب فرصة الدراسة في بيئة تعليمية مستقرة دون ضغوط .

