قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا في نوفمبر
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن
مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030.. ونواب: الرئيس السيسي الداعم الحقيقي للقطاع
كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العدل يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزير العدل يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وزير العدل يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إسلام دياب

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الخميس تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم ومتابعة المشروعات المشتركة، وذلك بحضور عدد من مساعدي الوزير المعنيين.

استهل وزير العدل اللقاء بالترحيب بالضيفة، وأعرب عن تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها الجديدة، مؤكدًا على عمق الشراكة التاريخية التي تربط الوزارة بالبرنامج، مُشيدًا باستمرار التعاون المثمر البناء مع برنامج الأمم المتحدة، ودعمه لجهود وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، وما أثمر عنه هذا التعاون من مشروعات ناجحة تركت أثراً إيجابياً ملموساً على منظومة العدالة، ولا سيما في مجالات التطوير المؤسسي والتدريب القضائي والفني، وهي مجالات تحظى باهتمام بالغ من جانب وزارة العدل، فضلاً عن تعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحاكم، وتقديم الوساطة الأسرية، وتوفير الدعم القانوني للنساء والأطفال في النزاعات الأسرية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2024.


ومن جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها لدور وزارة العدل بوصفها شريكاً رئيسياً للبرنامج، مؤكدةً حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على متابعة وتقييم أثر ما يقدمه من مشروعات وخدمات بالتعاون مع الوزارة، بما يعزز استدامة النتائج ويحقق المردود المنشود.
وتناول اللقاء استعراض أبرز المشروعات المشتركة الجارية، مع إلقاء الضوء على طبيعة عمل مكاتب المساعدة الأسرية التي تقدم خدمات نوعية للمواطنين والأجانب على حد سواء، حيث تم استعراض خطة التوسع في نشر هذه المكاتب لتشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، دعماً لأهداف الوزارة في تحسين جودة الخدمات وتيسير سبل الوصول إليها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التطور التقني الذي حققته المحاكم المصرية، بما في ذلك تطبيقات إدارة القضايا بالمحاكم الاقتصادية، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتقنيات تحويل الصوت إلى نص، والتي أسهمت جميعها في رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير العدل تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برنامج الأمم المتحدة المستشار عدنان فنجري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

الهيئة القومية

"سلامة الغذاء" و"الموانئ البرية والجافة" يتفقان على تعزيز التعاون لتيسير حركة تجارة الأغذية

وزير المالية شريف الكيلاني

المالية تبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون ودعم استثمارات مجتمع الأعمال السنغافوري في مصر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط: حجم الصادرات المصرية إلى تونس 434.5 مليون دولار خلال 2024

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد