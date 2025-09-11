قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي
على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة
نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت سارة الزعفراني رئيسة وزراء تونس، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، أن بلادها تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الكبرى بين البلدين.

العلاقات بين مصر وتونس 

وأشادت رئيسة الحكومة التونسية خلال مؤتمر صحفي  بـالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو ملموسة، معتبرة أن العلاقات بين مصر وتونس تاريخية واستراتيجية، وتستند إلى روابط عميقة من الأخوة والتعاون المشترك.

وفي سياق حديثها عن القضايا الإقليمية، أكدت رئيسة الوزراء رفض تونس القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيدة في الوقت ذاته بـالدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وسعي القاهرة المتواصل لوقف التصعيد وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مصر تونس مصر وتونس

تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل

تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل

رئيسة وزراء تونس

رئيسة وزراء تونس: نسعى إلى تنفيذ شراكات كبيرة مع مصر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يرحب بنظيرته التونسية وينقل لها تحيات الرئيس

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

