رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة

أكدت سارة الزعفراني رئيسة وزراء تونس، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، أن بلادها تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الكبرى بين البلدين.

العلاقات بين مصر وتونس

وأشادت رئيسة الحكومة التونسية خلال مؤتمر صحفي بـالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو ملموسة، معتبرة أن العلاقات بين مصر وتونس تاريخية واستراتيجية، وتستند إلى روابط عميقة من الأخوة والتعاون المشترك.

وفي سياق حديثها عن القضايا الإقليمية، أكدت رئيسة الوزراء رفض تونس القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيدة في الوقت ذاته بـالدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وسعي القاهرة المتواصل لوقف التصعيد وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.