مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لا يلبي تطلعات الشعبين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملا مشتركا مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين، وقال: “نعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن حجم التبادل خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 500 مليون دولار، وهذا رقم صغير.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع مذكرات في الصحة والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، منذ قليل، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث اللجنة العليا فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين .

ويعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، في بدء زيارة رسمية لمصر، لترؤس وفد بلادها في اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

ولدى وصولها إلى أرض المطار، جرت مراسم الاستقبال الرسمي، باستعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين لتونس ومصر، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس بعثة الشرف، وعددٍ من المسئولين.



