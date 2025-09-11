قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي
على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة
نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
توك شو

رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت

منار عبد العظيم

أعربت سارة الزعفراني رئيسة وزراء تونس عن رفض بلادها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن تونس تقف بكل قوة ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير الحقائق على الأرض.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية في تصريحات صحفية، اليوم، إن موقف تونس ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم سيادته على أراضيه، مشيدة في الوقت ذاته بـموقف مصر الراسخ والمستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى العربي أو الدولي.

وأوضحت أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا في السعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشيدة بجهود القاهرة المستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة

مصر تونس مصر وتونس

