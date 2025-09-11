رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت

أعربت سارة الزعفراني رئيسة وزراء تونس عن رفض بلادها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن تونس تقف بكل قوة ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير الحقائق على الأرض.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية في تصريحات صحفية، اليوم، إن موقف تونس ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم سيادته على أراضيه، مشيدة في الوقت ذاته بـموقف مصر الراسخ والمستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى العربي أو الدولي.

وأوضحت أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا في السعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشيدة بجهود القاهرة المستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة