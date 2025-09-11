سلاح الجريمة.. السلطات الأمريكية تكشف أدلة أولية في مقتل تشارلي كيرك

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آبي"، اليوم الخميس، العثور على بندقية وبصمة قدم منفذ اغتيال تشارلي كيرك بعد إطلاق نار في جامعة يوتا.

وقُتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، بالرصاص خلال فعالية كان يستضيفها في جامعة وادي يوتا في أوريم، شمال بروفو، أمس الأربعاء.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن المشتبه به في اغتيال "تشارلي كيرك" شاب في سن الجامعة، بحسب ما أفادت به شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

ولا تزال عملية البحث عن مطلق النار جارية، حيث صرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة السلامة العامة في يوتا بأن إطلاق النار كان هجومًا مُستهدفًا.

سيزور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس مدينة سولت ليك سيتي اليوم لتقديم واجب العزاء في عائلة كيرك.